. Нюша рассказала о любви после измены

Певица Нюша в одном из интервью рассказала об отношениях с мужем. Анна Шурочкина, более известная как Нюша, уже много лет выступает на сцене. В свое время она могла собрать целый стадион. Однако теперь поставила карьеру на паузу ради семьи. После свадьбы с Игорем Сивовым у нее родилась дочка Серафима-Симба. А в прошлом году она снова ушла в декретный отпуск. У нее появился сын Саффрон. Лишь недавно Нюша вернулась в Москву. Теперь она предпочитает жить в Дубае. Однако певица постепенно возвращается к работе и готовится к выпуску нового сингла. Недавно она даже спела вместе с экс-бойфрендом Егором Кридом. Поклонники бурно отреагировали на это воссоединение, так как в интервью этой осенью звезда призналась, что пережила измену в браке в прошлом году. А теперь Нюша перестала скрывать лицо сына. Фото с Саффроном появилось в журнале. Также певица дала интервью, в котором пояснила, что постановила творчество на паузу намеренно, так как уже успела покорить многие вершины в своей карьере. Также артистка призналась, что работает с мужем вместе. Они устраивают ретриты.«За пять лет мы прошли большой путь вместе. Всякое бывало, и очень счастливые моменты, и непростые времена. Но тем не менее, из всех передряг вышли достойно, всегда поддерживали друг друга и помогали выйти на новый уровень. Я считаю, отношения — взаимная ответственность и работа. Проявления любви трансформируются с годами. Ты испытываешь одно чувство, когда только встретил человека, через несколько лет эта любовь становится другой. Она будет меняться всегда», – поделилась она. Также Нюша не стала утаивать, что с супругом порой переживает проблемы разного характера. Она нашла способ, как спасти брак. «В нашей паре это умение проговорить возникающие проблемы и быть искренними в том, что мы чувствуем. Я вообще считаю, что один из самых мощных инструментов в жизни — диалог, когда ты можешь признаться в том, что ты чувствуешь, не только партнеру, но и самому себе. Так каждый будет иметь возможность выбора, сможет принять оптимальное для себя решение. Чтобы вместе идти дальше, нужно иметь определенную смелость и желание. Диалог важен», – рассказала артистка, пишет журнала Hello.