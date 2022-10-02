Новости Game Pass за 24 сентября — 1 октября: новинки, перки и прочее
После насыщенного на анонсы и презентации начала сентября во второй половине месяца игроков ждало меньше новостей для подписки Game Pass. Последняя неделя сентября не стала богатой на интересные события из мира Game Pass. Тем не менее, собрали все самое важное, что произошло с подпиской в период с 24 сентября по 1 октября.
Новые игры в Game Pass
Что касается новых игр в Game Pass, эта неделя порадовала несколькими ожидаемыми релизами. В Game Pass на неделе добавили:
Grounded 1.0 (Xbox, PC)
Moonscars (Xbox, PC)
Despot’s Game (Xbox, PC)
Let’s Build a Zoo (Xbox, PC)
Valheim (PC)
Paw Patrol: Grand Prix (Xbox, PC)
Новые перки в Game Pass Ultimate
Подписчики Game Pass Ultimate на этой неделе получили доступ к дорогому перку за $39,99. Это набор для World of Warships: Legends. Второй перк, который стал доступен на этой неделе, касается игры Super Animal Royale. Посмотреть информацию о новых перках можно здесь.
Удаленные игры из Game Pass
На этой неделе подписку Game Pass покинули сразу 12 проектов:
AI: The Somnium Files (Xbox, PC, xCloud)
Astria Ascending (Xbox, PC, xCloud)
Dandy Ace (Xbox, PC, xCloud)
Dirt 4 (PC) EA Play
Dirt Rally (PC) EA Play
Going Under (Xbox, PC, xCloud)
Lemnis Gate (Xbox, PC, xCloud)
Slime Rancher (Xbox, PC, xCloud)
Subnautica: Below Zero (Xbox, PC, xCloud)
The Procession to Calvary (Xbox, PC, xCloud)
Unsighted (Xbox, PC, xCloud)
Visage (Xbox, PC, xCloud)
На данный момент нет информации о том, какие игры удалят из Game Pass в середине октября.
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