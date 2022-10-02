. Новый Блэйд Махершала Али не рад тому, как идет работа над фильмом (5 фото)
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Новый Блэйд Махершала Али не рад тому, как идет работа над фильмом (5 фото)

Новый Блэйд Махершала Али не рад тому, как идет работа над фильмомЕсли кто забыл, Голливуд решил перезапустить историю про Блэйда. В оригинальной версии его сыграл Уэсли Снайпс и фильм стал культовым. Теперь же в игру вступает Махершала Али - суперзвезда Голливуда. Правда, он не понимает, почему работа над таким важным проектом идет слишком плохо. Готово лишь 90 страниц сценария и две слабые экшн-сцены. И это за два месяца до старта съемок. Актер даже слегка поругался с главой Marvel Studios Кевином Файги, который возложил на себя слишком много обязанностей и теперь не справляется со всеми проектами на должном уровне.


Новый Блэйд Махершала Али не рад тому, как идет работа над фильмом
Новый Блэйд Махершала Али не рад тому, как идет работа над фильмом
Новый Блэйд Махершала Али не рад тому, как идет работа над фильмом
Новый Блэйд Махершала Али не рад тому, как идет работа над фильмом
# Главные новости
По материалам: триникси

Последние новости

Изможденная и под капельницей. Беременная Катя Гордон рассказала, почему попала в больницу
Изможденная и под капельницей. Беременная Катя Гордон рассказала,
Посла России вызвали в МИД ФРГ из-за референдумов
Посла России вызвали в МИД ФРГ из-за референдумов
Российского посла в Италии вызвали в МИД из-за ситуации с «Северными потоками»
Российского посла в Италии вызвали в МИД из-за ситуации с «Северными
Новый Блэйд Махершала Али не рад тому, как идет работа над фильмом (5 фото)
Новый Блэйд Махершала Али не рад тому, как идет работа над фильмом (5
Виктория Синицина и Никита Кацалапов сыграли свадьбу
Виктория Синицина и Никита Кацалапов сыграли свадьбу
Алекс Родригес прокомментировал свадьбу Дженнифер Лопес и Бена Аффлека
Алекс Родригес прокомментировал свадьбу Дженнифер Лопес и Бена Аффлека
В Крыму отреагировали на видео «Миссис Крым» с украинской песней
В Крыму отреагировали на видео «Миссис Крым» с украинской песней
Владимир Пресняков не дал воспитания сыну
Владимир Пресняков не дал воспитания сыну
Екатерина Климова заявила, что она - мать всея Руси
Екатерина Климова заявила, что она - мать всея Руси
Анна Седокова надеется, что ее муж не пойдет по бабам
Анна Седокова надеется, что ее муж не пойдет по бабам
Председатель КС РФ объяснил, как удалось оперативно принять решения по новым субъектам РФ
Председатель КС РФ объяснил, как удалось оперативно принять решения
Василиса Володина в гороскопе на 3 октября 2022 года обещает знакам зодиака достижение неплохих результатов
Василиса Володина в гороскопе на 3 октября 2022 года обещает знакам

Топ на сегодня

Преимущества использования сидератов в земледелии
Преимущества использования сидератов в земледелии
Франция устроила скандал на заседании ООН по «Северным потокам»
Франция устроила скандал на заседании ООН по «Северным потокам»
Пугачева заметает следы в России
Пугачева заметает следы в России
Галич отгадала Мэри Поппинс, а Кощей пытался выдать себя за Алексея Чумакова: кого раскрыли в шоу «Аватар»
Галич отгадала Мэри Поппинс, а Кощей пытался выдать себя за Алексея
Влад Лисовец поссорился с Дмитрием Шепелевым, и тот перестал водить к нему сына
Влад Лисовец поссорился с Дмитрием Шепелевым, и тот перестал водить к

Еще по теме

Исполнитель главной роли в «Блэйде» оказался недоволен производством фильма
Уэсли Снайпс прокомментировал перезапуск фильма «Блэйд»
Уэсли Снайпс обратился к недовольным фанатам по поводу перезапуска «Блэйда»
Sony и Disney договорились: Человек-паук останется в Marvel