. Новый Блэйд Махершала Али не рад тому, как идет работа над фильмом (5 фото)

Вадим Карасев

Если кто забыл, Голливуд решил перезапустить историю про Блэйда. В оригинальной версии его сыграл Уэсли Снайпс и фильм стал культовым. Теперь же в игру вступает Махершала Али - суперзвезда Голливуда. Правда, он не понимает, почему работа над таким важным проектом идет слишком плохо. Готово лишь 90 страниц сценария и две слабые экшн-сцены. И это за два месяца до старта съемок. Актер даже слегка поругался с главой Marvel Studios Кевином Файги, который возложил на себя слишком много обязанностей и теперь не справляется со всеми проектами на должном уровне.