. «Отец God of War» заявил, что он поражен Grounded и влюблен в игру

Вадим Карасев





На этой неделе состоялся релиз полной версии игры Grounded. Новый проект Obsidian вышел в релиз с сюжетной кампанией и существенным количеством нового контента. Сразу после релиза полная версия оказалась в подписке Game Pass.

Несмотря на то, что Grounded была доступна в ранней версии на Xbox и PC около 2 лет, многие игроки только сейчас открывают проект для себя. Одним из таких игроков оказался «отец God of War и Twisted Metal» Дэвид Джаффе. В своих социальных сетях он написал, что поражен игрой Grounded, и она ему действительно понравилась:

Grounded — одна из самых страшных игр, в которые я играл за долгое время. Исходя из маркетинга, я НИКОГДА бы не подумал, что это чертовски напряженно, иногда жестоко, иногда ужасно. Но это так. И я ЛЮБЛЮ игру за это!

Напомним, Grounded получила неплохие оценки от критиков после релиза, сейчас у нее 84 балла из 100 на Opencritic.

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