. Печать на майках на заказ
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Печать на майках на заказ

Футболки с оригинальными рисунками пользуются всё большей популярностью: это позволяет выделиться и выразить свои увлечения даже в том случае, если они недостаточно распространены. Также брендированная одежда популярна среди сотрудников различных предприятий. Сам покупатель может предложить дизайн или выбрать из уже существующих вариантов.

Печать на майках на заказ

На сайте https://megapromo.by/catalog/odezhda/mayki/ печать на майках в Минске можно заказать недорого, готова она будет довольно быстро. На этом сайте есть подробная информация о материале, времени доставки и стоимости, есть мужские и женские футболки разных размеров. Готовых вариантов рисунка нет, но на заказ изготавливается любая печать на ткани.

Кому потребуется

Брендированный текстиль чаще всего заказывают:

  • владельцы и представители компаний, где для узнаваемости требуется логотип на одежду;
  • начинающие музыкальные группы;
  • спортивные команды и другие подобные сообщества;
  • просто люди, которые хотят выделиться уникальным дизайном одежды.

Чаще всего заказы поступают от первой категории клиентов. И действительно, если у компании имеется своя одежда с логотипом (иногда заказ дополняется и другой продукцией - например, сувенирной), она производит более солидное впечатление. В такие футболки, майки или толстовки одевается персонал - это часто можно увидеть в кафе, гостиницах или сетевых магазинах.

Хороший вариант - заказать такие майки как промо-продукцию для мероприятия. Они часто продаются на концертах или фестивалях, пользуются хорошим спросом.

Почему стоит заказать печать на майках здесь

Студия рекламы MegaPromo предлагает несколько вариантов текстиля из Европы - в разном цветовом исполнении и размерной сетке. Материал, из которого производится одежда, качественный, как и краски, которыми наносится рисунок.

Есть несколько способов печати: шелкография, сублимация, флекс или флок. Все они подходят для нанесения изображений и надписей на ткань, из которой изготавливаются футболки.

Перед тем, как приступить к печати, сотрудники студии разрабатывают макет дизайна и согласовывают его с заказчиком. Обычно следует выбрать из нескольких вариантов и остановиться на том, который наиболее подходит клиенту. Методы печати, которые здесь используются, позволяют изготовить различные тиражи продукции - и чем они больше, тем дешевле вам обойдётся брендирование.

# Женское

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