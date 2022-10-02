. Печать на майках на заказ

Вадим Карасев

Футболки с оригинальными рисунками пользуются всё большей популярностью: это позволяет выделиться и выразить свои увлечения даже в том случае, если они недостаточно распространены. Также брендированная одежда популярна среди сотрудников различных предприятий. Сам покупатель может предложить дизайн или выбрать из уже существующих вариантов.

На сайте https://megapromo.by/catalog/odezhda/mayki/ печать на майках в Минске можно заказать недорого, готова она будет довольно быстро. На этом сайте есть подробная информация о материале, времени доставки и стоимости, есть мужские и женские футболки разных размеров. Готовых вариантов рисунка нет, но на заказ изготавливается любая печать на ткани.

Кому потребуется

Брендированный текстиль чаще всего заказывают:

владельцы и представители компаний, где для узнаваемости требуется логотип на одежду;

начинающие музыкальные группы;

спортивные команды и другие подобные сообщества;

просто люди, которые хотят выделиться уникальным дизайном одежды.

Чаще всего заказы поступают от первой категории клиентов. И действительно, если у компании имеется своя одежда с логотипом (иногда заказ дополняется и другой продукцией - например, сувенирной), она производит более солидное впечатление. В такие футболки, майки или толстовки одевается персонал - это часто можно увидеть в кафе, гостиницах или сетевых магазинах.

Хороший вариант - заказать такие майки как промо-продукцию для мероприятия. Они часто продаются на концертах или фестивалях, пользуются хорошим спросом.

Почему стоит заказать печать на майках здесь

Студия рекламы MegaPromo предлагает несколько вариантов текстиля из Европы - в разном цветовом исполнении и размерной сетке. Материал, из которого производится одежда, качественный, как и краски, которыми наносится рисунок.

Есть несколько способов печати: шелкография, сублимация, флекс или флок. Все они подходят для нанесения изображений и надписей на ткань, из которой изготавливаются футболки.

Перед тем, как приступить к печати, сотрудники студии разрабатывают макет дизайна и согласовывают его с заказчиком. Обычно следует выбрать из нескольких вариантов и остановиться на том, который наиболее подходит клиенту. Методы печати, которые здесь используются, позволяют изготовить различные тиражи продукции - и чем они больше, тем дешевле вам обойдётся брендирование.