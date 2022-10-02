. По мнению поклонников, Иван Барзиков — самый авторитетный участник Дом-2
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По мнению поклонников, Иван Барзиков — самый авторитетный участник Дом-2

По мнению поклонников, Иван Барзиков — самый авторитетный участник Дом-2
Теперь у Ивана Барзикова больше нет достойных конкурентов. Как только Алексей Адеев и Лёша Безус покинули Дом-2, Ваня стал наиболее авторитетным участником. Так как Алексей Безус и Алексей Адеев оставили Дом-2, то на проекте остался лишь один достаточно авторитетный участник — Ваня Барзиков. Больше у него нет достойных соперников.

Впрочем, остался союз с Кристиной Бухынбалтэ, которая совсем недавно открыто продемонстрировала желание избавиться от Барзикова. И, судя по всему, это лишь вопрос времени, ведь ей удалось выставить всех своих прошлых избранников.

Избавиться от своих соперников Ване удалось самостоятельно, с молчаливого одобрения руководства Дом-2. По какой-то непонятной причине Барзиков не воспринимает Тиграна Салибекова достойным конкурентом за экранное время. К слову, у него ещё есть щенок Лео, которого Ваня с Крис почему-то постоянно носят на руках.

Интересно, среди бывших участников Дом-2, которые постепенно возвращаются на телестройку, найдётся кто-то достаточно смелый, сильный и харизматичный, чтобы подвинуть Ивана Барзикова с лидирующей позиции и составить ему достойную конкуренцию?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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