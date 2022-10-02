. Почему нам снятся кошмарные сны и как с ними бороться

Вадим Карасев

Многие люди задумываются о том, почему нам снятся кошмары. Это хороший вопрос, на который может ответить как эзотерика, так и традиционная наука. Пришло время узнать, почему мы видим периодически страшные сны.

Если вам приснился плохой сон, не пугайтесь. Если вы боитесь, что он сбудется, воспользуйтесь советами экспертов, которые помогут это предотвратить. Чтобы лучше понимать природу своих кошмаров, прочитайте то, что написано далее.

Научное объяснение

Ученые за долгие годы исследований пришли к выводу о том, что ночные кошмары часто снятся тем, кто переживает не самые лучшие времена в своей жизни. Такое бывает, когда человек подавлен.

Также очень часто плохие сновидения посещают нас из-за неправильных условий для сна. Например, мы можем видеть дурные сновидения, когда нам неуютно, холодно или, наоборот слишком жарко. Плохие сны могут быть побочным эффектом от принятия некоторых видов лекарств.

В любом случае, по мнению ученых, дурным снам всегда есть какое-то разумное объяснение. Всему виной психологический аспект, ведь очень важно, в каком состоянии человек ложится спать.

Научно не была доказана еще одна интересная гипотеза. Многие эксперты в этой области считают, что страшные и тревожные сны человек видит из-за эволюционных особенностей. Таким образом наше сознание как бы учит нас тому, что может произойти. Такие сновидения начали сниться людям, когда они вынуждены были сражаться с хищниками за территорию. В своих снах они видели то, как на них нападают дикие животные. Их сознание пыталось научить их чему-то новому и подготовить к реальной схватке.

Эксперты советуют не переживать из-за плохих снов. Единственная причина, по которой можно и даже нужно обратиться к врачу — это когда кошмары снятся настолько часто, что мешают человеку высыпаться или вовсе формируют фобию сна.

Мнение экспертов в области эзотерики

Согласно эзотерическим учениям, сны крайне редко приходят к нам случайно. В большинстве случаев они о чем-то рассказывают. Не обязательно все они являются вещими, но большинство из них поддается трактовке. Можно читать сонники — например, можете воспользоваться помощью наших статей на эту тему.

Плохие сны могут не говорить ничего важного, а быть результатом того, что в вашем доме присутствуют привидения или негативные сущности. Также энергетика вашего дома может оставлять желать лучшего. Попробуйте провести уборку, чтобы побороть дурные сны.

Бог, судьба, Вселенная — они знают, чего мы хотим, поэтому через сны высшие силы могут с нами связываться, чтобы пробовать направить нас по верному пути в жизни. Это самый просто способ связаться с человеком. Судьба может направлять нас через нашу интуицию или тайные знаки, но их мы видим не всегда, а шестое чувство развито не у всех одинаково хорошо.