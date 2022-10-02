. Под крики «Браво»! Могила Бориса Моисеева утопает в цветах

Сегодня состоялась церемония прощания с Борисом Моисеевым. Певец скончался 27 сентября после продолжительной болезни. Проститься с певцом пришло много людей.

На 69 году жизни умер исполнитель хита «Щелкунчик». Он прославился не только своим талантом. Моисеев первый решился на каминг-аут еще при СССР. Некоторые его даже называли революционером в шоу-бизнесе. Но несколько лет назад Борис Михайлович перенес три инсульта и почти не оправился после болезни. Долгое время артист вел затворнический образ жизни и давно не выступал.

Сегодня певца похоронили под аплодисменты и возгласы «Браво!». Провести в последний путь Бориса Моисеева прошли многие звезды шоу-бизнеса, и поклонники его таланта. Некоторые от скорби отказывались даже давать комментарии журналистам. Однако были и те, кто нашел в себе силы сказать слова благодарности и любви в адрес певца.

Много теплых слов сказал в адрес заслуженного артиста певица Лолита Милявская. «Меньше всего хотелось бы, чтобы кто-то устраивал истерики. Сколько раз мы с тобой выпивали, мой друг, и вели неправильный образ жизни, который очень нас радовал... Никто из нас не представлял тебя так спокойно лежащего. Но тут наших уже много и скучно точно не будет», — расчувствовалась артистка.

Филипп Киркоров выразил сочувствие и посетовал, что ни разу не навестил певца, когда тот болел. «Ты оставил невероятный след в нашей жизни... Я даже помню говорил: «Слушайте у Моисеева костюм круче мне надо хотя бы как у Моисеева». Ты был пример. Так как он одевался и как одевал своих девочек — это можно было представить в Голливуде или на Бродвее. Было два таких человека в шоу бизнесе — это Валерий Леонтьев и Борис Моисеев, которые так продумывали свои образы. Учил нас молодых, как надо относиться к большой сцене. Прости за невнимание. Я не могу простить, что за годы твоей болезни я тебя ни разу не посетил», — покаялся король поп-сцены.