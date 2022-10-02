. Похороны Бориса Моисеева: репортаж с Троекуровского кладбища

27 сентября стало известно о смерти Бориса Моисеева. Артист скончался на 69 году жизни после продолжительной болезни. В последние годы звезда отечественного шоу-бизнеса почти не выходил из дома: о себе дали знать перенесенные инсульты.

Похоронят Моисеева на Троекуровском кладбище в Москве. Многие публичные персоны уже собираются в месте проведения траурной церемонии, чтобы проводить Бориса Михайловича в последний путь.

Одним из первых пришел попрощаться с артистом Павел Соколов — экс-солист группы «На-На». Он вспомнил о Моисееве только хорошее. Ранее они часто проводили время вместе. Однако в последние пять лет, после второго инсульта Бориса Михайловича, общение свелось к телефонным звонкам, признается бывший участник популярной группы.

«Он настолько был веселый, добрый, мудрый, щедрый. Только с улыбкой. Думаю, это ему очень понравилось бы сейчас», — говорит он об умершем.

Попрощаться с другом и коллегой пришел женский вокальный дуэт близнецов «Сестры Зайцевы». Татьяна и Елена считают, что Моисееву удалось воплотить в своем творчестве особенное отношение к жизни, причем, сделать это получилось без вульгарности.

«Показать миру то, что никто никогда не видел. Но это все в мире извращено… А он это делал… Никогда не было пошлости. Никогда. Это было с огромным достоинством», — делятся они.

Исполнительницы вспомнили и о характере Бориса Михайловича. «У него все это было настолько высоко, настолько грациозно, настолько торжественно. Каждый день был для него праздник и благодарность Богу», — вспоминают Зайцевы.

Попрощаться с артистом пришла Клара Новикова. Она выглядела очень печальной и говорить с журналистами не стала. Николай Трубач тоже отказался от комментариев.

Напомним, музыкант, танцор и хореограф пережил три инсульта. Первый случился в 2010-м году. Тогда помогала ему восстановиться Алла Пугачева. Через несколько месяцев артист смог выйти на сцену и даже начал выступать для любимой публики, но затем случился второй. Тут уже артист понял — как прежде не будет, поэтому добровольно ушел из профессии.

Жил Борис Михайлович достойно. У него были накоплены приличные запасы, к тому же, каждый год от российского авторского общества ему на счет капало от семи до 10 миллионов рублей.