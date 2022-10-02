. Покупка всей косметики из Overwatch в Overwatch 2 обойдется более чем в $12 000
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Покупка всей косметики из Overwatch в Overwatch 2 обойдется более чем в $12 000

Покупка всей косметики из Overwatch в Overwatch 2 обойдется более чем в $12 000


Уже на следующей неделе состоится релиз Overwatch 2 — игра будет условно-бесплатной, и она полностью заменит собой первую часть Overwatch. Разработчики намерены перенести во вторую часть шутера всю доступную косметику из первой части.

Косметику из первой части Overwatch можно будет купить в Overwatch 2 за реальные деньги. Игроки подсчитали, какую сумму потребуется потратить, чтобы разблокировать все предметы из Overwatch в Overwatch 2. Как оказалось, нужно на это будет $12,080.69.


В данной таблице приводится информация о косметических предметах только из первой части Overwatch, которые будут доступны в Overwatch 2. При этом, на старте в Overwatch 2 будет немало и новых предметов.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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