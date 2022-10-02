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Посла России вызвали в МИД ФРГ из-за референдумов

Посла России вызвали в МИД ФРГ из-за референдумовПосла России в Германии Нечаева вызвали в МИД республики из-за референдумов СюжетРеферендум в ДНР:

Посла России в ФРГ Сергея Нечаева вызвали в МИД страны из-за референдумов о вхождении в состав России новых территорий. Об этом в воскресенье, 2 октября, сообщает ТАСС.

Отмечается, что так правительство Германии отреагировало на вступление в Россию четырех новых регионов. Посла ожидают в МИД ФРГ «в самое ближайшее время».

Ранее также стало известно, что посол России в Италии Сергей Разов вызван в МИД республики. В посольстве указали, что по итогам разговора будет подготовлен комментарий.

2 октября президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договоры о вхождении Луганской и Донецкой народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. Переходный период по интеграции новых территорий в состав России продлится до 1 января 2026 года.

Референдумы по вопросу о вхождении в состав России в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях прошли с 23 по 27 сентября. Подавляющее большинство граждан проголосовали за.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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