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Председатель КС РФ объяснил, как удалось оперативно принять решения по новым субъектам РФ

Председатель КС РФ объяснил, как удалось оперативно принять решения по новым субъектам РФ

Конституционный суд РФ оперативно вынес четыре постановления, которыми были одобрены договоры Российской Федерации с Донецкой и Луганской республиками и Херсонской и Запорожской областями об их вхождении в состав РФ. Как это удалось и что этому способствовало, объяснил председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин, пишет РАПСИ.

"Мы приняли, как вы понимаете, достаточно быстро, может это вызвать удивление. К этому предрасполагают два обстоятельства. (Само) развитие событий, достаточно напряженное, и то, что у нас все же уже был опыт в решении этого вопроса. Я имею в виду ситуацию, связанную со вступлением в Российскую Федерацию Республики Крым и города Севастополь", -рассказал Зорькин.


Конституционный суд РФ принял решения, исходя главным образом из того, что жителям и населению этих регионов была прямая угроза жизни.

"Жизнь человека — это самое ценное, это самое святое на Земле. И мы не могли не учитывать то, что под угрозу, катастрофическую, надо сказать угрозу, были поставлены жизни людей. Украинские власти пользовались современным вооружением, которое они получили из-за рубежа, предпринимали активные атаки, направленные против населения и против объектов, разрушение которых грозит катастрофой трансграничной, общеевропейской. Достаточно взять электростанции. Подвергались атакам также и непосредственно территории Российской Федерации", - отметил глава КС.

Он также подчеркнул, что жители этих территорий были вправе воспользоваться принципами международного права, прежде всего Уставом Организации Объединенных Наций, Международным актом о гражданских и политических правах, Декларации о принципах международного права и провозгласили свою независимость.

"Поэтому Конституционный суд, исходя из этих обстоятельств, принял решение о том, что эти договоры не противоречат Российской Федерации", - подчеркнул Зорькин.

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По материалам: uposters.ru

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