. Председатель КС РФ объяснил, как удалось оперативно принять решения по новым субъектам РФ

Вадим Карасев

Конституционный суд РФ оперативно вынес четыре постановления, которыми были одобрены договоры Российской Федерации с Донецкой и Луганской республиками и Херсонской и Запорожской областями об их вхождении в состав РФ. Как это удалось и что этому способствовало, объяснил председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин, пишет РАПСИ.

"Мы приняли, как вы понимаете, достаточно быстро, может это вызвать удивление. К этому предрасполагают два обстоятельства. (Само) развитие событий, достаточно напряженное, и то, что у нас все же уже был опыт в решении этого вопроса. Я имею в виду ситуацию, связанную со вступлением в Российскую Федерацию Республики Крым и города Севастополь", -рассказал Зорькин.

Конституционный суд РФ принял решения, исходя главным образом из того, что жителям и населению этих регионов была прямая угроза жизни.

"Жизнь человека — это самое ценное, это самое святое на Земле. И мы не могли не учитывать то, что под угрозу, катастрофическую, надо сказать угрозу, были поставлены жизни людей. Украинские власти пользовались современным вооружением, которое они получили из-за рубежа, предпринимали активные атаки, направленные против населения и против объектов, разрушение которых грозит катастрофой трансграничной, общеевропейской. Достаточно взять электростанции. Подвергались атакам также и непосредственно территории Российской Федерации", - отметил глава КС.

Он также подчеркнул, что жители этих территорий были вправе воспользоваться принципами международного права, прежде всего Уставом Организации Объединенных Наций, Международным актом о гражданских и политических правах, Декларации о принципах международного права и провозгласили свою независимость.

"Поэтому Конституционный суд, исходя из этих обстоятельств, принял решение о том, что эти договоры не противоречат Российской Федерации", - подчеркнул Зорькин.