Президент ЕОК резко осадил Украину и Швецию, недовольных участием России в заседании
Президент Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Спирос Капралос запретил представителям Швеции и Украины делать заявления по поводу участия в онлайн-совещании организации делегатов от России и Белоруссии, пишет Inside the Games.
Возмущение участием россиян и белорусов выразили менеджер по международным связям Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Алла Тарасюк и менеджер НОК Швеции Петер Рейнебо. Причем шведский функционер подчеркнул, что отправил жалобы в различные международные организации.
Ранее генсек Международной федерации лыжного спорта (FIS) Мишель Вион указал, что глава МОК Томас Бах допускает возвращение российских спортсменов на международные турниры. После слов Виона на него обрушились с критикой представители норвежских политических и спортивных кругов. Затем FIS заявила о неверном толковании слов генсека о возможном допуске россиян к соревнованиям. Сам Томас Бах говорил, что рекомендации МОК в отношении спортсменов из РФ и Белоруссии не меняются - их по-прежнему не рекомендовано допускать к турнирам.
На этой неделе представители Норвегии также возмущались из-за допуска российской делегации на собрание FIS в Швейцарии и даже обещали бойкотировать мероприятие. Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что обещания остались лишь словами.