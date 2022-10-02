. Президент ЕОК резко осадил Украину и Швецию, недовольных участием России в заседании

Вадим Карасев

Президент Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Спирос Капралос запретил представителям Швеции и Украины делать заявления по поводу участия в онлайн-совещании организации делегатов от России и Белоруссии, пишет Inside the Games.

Возмущение участием россиян и белорусов выразили менеджер по международным связям Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Алла Тарасюк и менеджер НОК Швеции Петер Рейнебо. Причем шведский функционер подчеркнул, что отправил жалобы в различные международные организации.

"Мы четко обозначили, что решение об участии России и Белоруссии было принято исполкомом Международного олимпийского комитета (МОК), мы не собираемся обсуждать что-либо, имеющее политический подтекст. Я очень ясно заявил об этом в своем вступительном слове", - сказал Капралос.

Ранее генсек Международной федерации лыжного спорта (FIS) Мишель Вион указал, что глава МОК Томас Бах допускает возвращение российских спортсменов на международные турниры. После слов Виона на него обрушились с критикой представители норвежских политических и спортивных кругов. Затем FIS заявила о неверном толковании слов генсека о возможном допуске россиян к соревнованиям. Сам Томас Бах говорил, что рекомендации МОК в отношении спортсменов из РФ и Белоруссии не меняются - их по-прежнему не рекомендовано допускать к турнирам.

На этой неделе представители Норвегии также возмущались из-за допуска российской делегации на собрание FIS в Швейцарии и даже обещали бойкотировать мероприятие. Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что обещания остались лишь словами.