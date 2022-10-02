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Раненный в ходе спецоперации доброволец получит гражданство России

Раненный в ходе спецоперации доброволец получит гражданство РоссииУчаствовавший в спецоперации доброволец из Абхазии Авидзба получит российское гражданство

Доброволец из Абхазии Алиас Авидзба, участвовавший в специальной военной операции на Украине, получит гражданство России. Об этом сообщает РИА Новости.

Авидзба был тяжело ранен в ходе спецоперации. Ходатайство о получении российского гражданства было направлено в абхазский МИД при поддержке президента Аслана Бжании.

«Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал инициативу о приеме в гражданство России в упрощенном порядке Алиаса Авидзба», — сказано в сообщении.

Авидзба был тяжело ранен в августе. Военный участвовал в спецоперации в составе интернациональной бригады «Пятнашка».

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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