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Россияне массово побежали к нотариусам

Россияне массово побежали к нотариусам
Эксперт объяснил, почему к нотариусам выстроились очереди. Во всех городах России образовались очереди к нотариусам. Рассказываем, что граждане торопятся оформить и какие документы собирают. После начала частичной мобилизации граждане в срочном порядке оформляют доверенности на близких (в основном на имущество). В некоторых конторах России уже нет записи. Список необходимых документов, которые нужно взять с собой: паспорт, СНИЛС, данные человека (на кого оформляется доверенность). Если речь идет о транспортном средстве, то важно при себе иметь СТС. Если это объект недвижимости — надо просто указать адрес. Если счета в банках — сказать, в каких банках они открыты. «Иногда делают несколько доверенностей. Например, когда это касается банкротства. Там все — и представители в банках, судах, арбитражных судах, у судебных приставов. И все это в одной доверенности. А если на продажу квартиры и автомобиля — мы делаем отдельные доверенности, потому что у автомобиля формы особые», — объяснила нотариус Тамара Куст «ngs.ru». На днях стало известно, что Федеральная нотариальная палата решила освободить мобилизованных граждан от оплаты услуг правового и технического характера при обращении к нотариусам. Палата предложила организовать в регионах «дежурные нотариальные конторы», в которых мобилизованных смогут обслужить по выходным. Льгота по оплате будет распространяться на услуги по удостоверению доверенностей, выдаче согласий законных представителей, опекунов, попечителей на юридически значимые действия для несовершеннолетних детей и заверению ряда других документов. Нотариальные палаты в регионах должны создать «дежурные нотариальные конторы», работающие в том числе по выходным.
# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: z-aya

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