. Серверы гонки OnRush на Xbox будут закрыты в конце ноября

Вадим Карасев





Компании EA и Codemasters сообщили, что в конце ноября будут закрыты серверы гонкина всех актуальных игровых платформах. Произойдет это 30 ноября. Изначально предполагалось, что серверы закроют 30 сентября, одновременно с закрытием сервиса GameSparks, но для гоночного проекта этот срок отложили.

Создатели OnRush поблагодарили игроков за многие годы поддержки проекта — релиз гоночного проекта состоялся еще в 2018 году. Тем не менее, из-за малого онлайна игроков в последнее время, разработчики решили закрыть серверы OnRush. Обладатели копии игры OnRush смогут продолжить играть в оффлайн режимах.

Напомним, гонка OnRush выходила только на Xbox One и Playstation 4, игра не была доступна на PC.

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