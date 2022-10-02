. Шойгу заявил, что сдвиг призыва не повлияет на сроки демобилизации

Сдвиг осеннего призыва на 1 ноября не повлияет на сроки возвращения военнослужащих домой, заявил в субботу, 1 октября, глава Минобороны Сергей Шойгу, передает ТАСС.

Указ на это не распространяется, 1 октября ребята начнут возвращаться домой, отметил Шойгу, комментируя сроки демобилизации.

Президент Владимир Путин 30 сентября подписал указ о призыве российских граждан на военную службу в ноябре-декабре 2022 года. Согласно документу, с 1 ноября по 31 декабря будет призвано на военную службу 120 тысяч человек в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву в соответствии с законом «О воинской обязанности и военной службе».

Таким образом осенний призыв в этом году стартует на месяц позже обычного — 1 ноября. Количество призванных на срочную военную службу текущей осенью составит 120 тысяч человек.

По словам Шойгу, такое решение принято в связи с высокой загруженностью военкоматов. «Нам бы не хотелось, чтобы были различного рода накладки. Именно поэтому сам призыв сдвинут на 1 ноября», — пояснил министр обороны, уточнив при этом что демобилизация будет по плану.