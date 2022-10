. Slime Rancher 2 все еще в ТОП-10 Steam за неделю: с 26 сентября по 2 октября

Вадим Карасев





Сегодня Steam опубликовал очередной ТОП за неделю, представив 10-ку проектов, которые принесли сервису максимальную выручку с 26 сентября по 2 октября. Вполне ожидаемо, сразу 3 места в ТОПе заняла новая часть FIFA, а еще 2 позиции ушли к предзаказу Call of Duty: Modern Warfare 2.

На прошлой неделе игра Slime Rancher 2 вышла и сразу попала в ТОП Steam — на 4 позицию. На этой неделе она сохранила место в ТОП-10, опустившись до 7-й позиции. Напомним, Slime Rancher 2 находится в раннем доступе, она присутствует и в подписке Game Pass.

Ниже можно видеть ТОП-10 Steam за неделю с 26 сентября по 2 октября:

Steam DeckEA SPORTS FIFA 23 Ultimate EditionNeed for Speed HeatEA SPORTS FIFA 23Cyberpunk 2077BONELABSlime Rancher 2EA SPORTS FIFA 23 Pre-order EditionCall of Duty: Modern Warfare 2Call of Duty: Modern Warfare 2