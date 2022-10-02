. СМИ: Джим Райан из Sony выразил европейским регуляторам беспокойство по сделке Microsoft и Activision
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СМИ: Джим Райан из Sony выразил европейским регуляторам беспокойство по сделке Microsoft и Activision

СМИ: Джим Райан из Sony выразил европейским регуляторам беспокойство по сделке Microsoft и Activision


Как вчера стало известно, Microsoft подала необходимые документы, чтобы антимонопольные регуляторы на территории Европы могли принять решение по одобрению сделки между американской корпорацией и издательством Activision Blizzard. Согласно заявлению европейского регулятора, решение по первой фазе проверки будет представлено до 8 ноября.

Как пишут СМИ, Sony и Google уже выразили обеспокоенность европейским регуляторам по слиянию Microsoft и Activision Blizzard. Глава Sony Interactive Entertainment Джим Райан встретился с европейской комиссией 8 сентября в ее штаб-квартире в Брюсселе, согласно сообщению Dealreporter со ссылкой на знакомые источники. Sony выразила обеспокоенность тем, что Microsoft потенциально может ограничить доступ к франшизе Call of Duty от Activision для игроков на Playstation.

Помимо Sony, сообщается, что Google также выразил обеспокоенность сделкой Microsoft и Activision регулирующим органам.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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