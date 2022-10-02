. Солнцев обвинил Ксению Бородину в употреблении запрещенных веществ
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Солнцев обвинил Ксению Бородину в употреблении запрещенных веществ

Солнцев обвинил Ксению Бородину в употреблении запрещенных веществ
Шоумен набросился на ведущую Ксению Бородину, рассказывая о ней неприглядные вещи.   Бывший участник телепроекта «Дом-2» Рустам Солнцев не на шутку разозлился на Ксению Бородину, которая обвинила его в нетрадиционной ориентации. В ответ он заявил, что та якобы является эскортницей и наркоманкой. По словам Рустама Солнцева, Ксения Бородина не только якобы нюхала запрещенные вещества, но и якобы угощала ими участников шоу. И если бы не их ссора, он бы никогда не рассказал бы об этом.
«Ни один журналист не узнал от меня, как много лет и зим ты обкуренная и под черт знает чем, приползала на эфиры, считая, что прекрасно «замаскировалась», - написал в своем телеграме Солнцев. Шоумен не предъявил никаких доказательств к сказанному, поэтому данные слова мы не рекомендуем считать правдой. Также z-aya.ru подчеркивает, что запрещенные вещества опасны для человека, сайт категорически против их использования.
# Шоу-бизнес Бородина Ксения
По материалам: z-aya

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