. Солнцев обвинил Ксению Бородину в употреблении запрещенных веществ

Шоумен набросился на ведущую Ксению Бородину, рассказывая о ней неприглядные вещи. Бывший участник телепроекта «Дом-2» Рустам Солнцев не на шутку разозлился на Ксению Бородину, которая обвинила его в нетрадиционной ориентации. В ответ он заявил, что та якобы является эскортницей и наркоманкой. По словам Рустама Солнцева, Ксения Бородина не только якобы нюхала запрещенные вещества, но и якобы угощала ими участников шоу. И если бы не их ссора, он бы никогда не рассказал бы об этом.«Ни один журналист не узнал от меня, как много лет и зим ты обкуренная и под черт знает чем, приползала на эфиры, считая, что прекрасно «замаскировалась», - написал в своем телеграме Солнцев. Шоумен не предъявил никаких доказательств к сказанному, поэтому данные слова мы не рекомендуем считать правдой. Также z-aya.ru подчеркивает, что запрещенные вещества опасны для человека, сайт категорически против их использования.