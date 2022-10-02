. Стала известна реальная причина ухода Алексея Безуса

Вадим Карасев

Как оказалось, с желанием Алексея Безуса оставить телестройку с самого начала было не всё так гладко. Стоило ему встретиться с дочкой и Татьяной Репиной, как он решил пояснить за свою мотивацию. По словам самого Леши, вплоть до призыва на спецоперацию он желает почувствовать радость от семейной жизни, ведь теперь он будет рядом с дочкой и любимой женщиной.То есть, весь тот период вплоть до прихода повестки и отправки на фронт он решил провести рядом с Афиной. Ситуация сложилась непростая, поэтому он не желает терять ни минуты.Во всяком случае, именно так Алексей Безус решил обосновать свой резкий уход с Дом-2. А ведь все знают, насколько мужчине дорог этот проект... А может на самом деле Лёша уже получил повестку, из-за чего руководители телестройки решили его выставить, дабы избежать ненужных проблем?Никто не сможет спрятаться от военкомата на съемочной площадке. Да и самим руководителям проекта покрывать кого-то не выгодно, поэтому вряд ли они станут рисковать. Слишком уж резко всё изменилось, ведь ещё совсем недавно на Дом-2 хотела вернуться Татьяна Репина с дочкой Афиной...