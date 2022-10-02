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Стали известны дата и место похорон Бориса Моисеева

Стали известны дата и место похорон Бориса МоисееваПрощание с Борисом Моисеевым состоится 2 октября в траурном зале Троекуровского кладбища

Прощание с заслуженным артистом России Борисом Моисеевым состоится в воскресенье, 2 октября, в траурном зале Троекуровского кладбища. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источника, знакомого с ситуацией.

«Бориса Моисеева похоронят в воскресенье, 2 октября, на 21 участке Троекуровского кладбища. Прощание начнется в траурном зале в 12 часов дня», — сообщил собеседник агентства.

Борис Моисеев умер 27 сентября в возрасте 68 лет, его обнаружил Горох. Брат певца Маркс Толкач обвинил в его смерти концертного директора — по словам родственника Моисеева, Горох разрешал артисту употреблять алкоголь и сигареты, что сильно сказалась на его здоровье.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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