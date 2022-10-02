. Стало известно, у кого из российских актеров самая высокая пенсия

Вадим Карасев

Самые большие пенсии - в размере 48-60 тысяч рублей - получают заслуженные и народные артисты России, а надбавки за ордена позволяют "звездным" пенсионерам получать и до 70 тысяч рублей, пишет Teleprogramma.pro.

Для работающих пенсионеров в столице минимальная пенсия составляет 15 410 рублей. Так, суммы 15025 тысяч рублей получают неработающие москвичи Регина Дубовицкая, Юрий Лоза, Роза Сябитова, Лолита, Ольга Зарубина, Константин Кинчев, Любовь Казарновская, Маша Распутина. Они не имеют званий и регалий, которые позволяли бы им получать повышенные пенсии. Получает 15 тысяч в месяц и Ефим Шифрин. Он не имеет званий, поскольку предпочитал отказываться от них. Сейчас артист жалеет об этом.

"Это потому, что я работающий пенсионер. Если б не работал, то получал бы больше. Если бы не отнекивался в свое время от звания, то имел бы еще плюс 30 тысяч рублей в месяц".

Работают и получают минимальные пенсии Александр Маршал, Михаил Муромов. Оба они недовольны маленьким размером выплат для пенсионеров.

"С меня сняли все надбавки, потому что я получаю через Российское авторское общество гонорары за свою прошлую работу. В месяц это две-три, иногда четыре тысячи. Это, оказывается, у меня дополнительный заработок!" - говорит Муромов.

Дмитрий Дибров, Лариса Рубальская и Николай Дроздов также званий не имеют, но их пенсия превышает 33 тысячи рублей.

Дмитрий Дибров и Николай Дроздов

30 тысяч рублей - это доплата к основному размеру пенсии тех, кто имеет звание "Заслуженный артист РФ" и "Народный артист РФ". Такую надбавку получает, например, Елена Проклова, которая, впрочем, почему-то в интервью предпочитает не говорить об этом, а заявлять, будто получает лишь 18 тысяч рублей. Столько же у Ангелины Вовк, однако та не скрывает надбавки. Народные артистки Ольга Волкова и Татьяна Васильева и повышенную пенсию получают, и успевают работать: первой необходимо покупать лекарства и оплачивать квартиру, а вторая помогает семье сына.

Светлана Светличная, Елена Кондулайнен, Стас Садальский и народные артисты Александр Панкратов-Черный, Юрий Стоянов, Татьяна Догилева, Лариса Удовиченко, Ирина Муравьева, Евгения Симонова, Ирина Розанова имеют пенсии по 48-60 тысяч рублей. Среди музыкантов получают увеличенные выплаты в связи со званием народного Лариса Долина, Ирина Аллегрова, Александр Серов, Николай Расторгуев, Надежда Бабкина, Надежда Кадышева, Юрий Антонов, Валерий Леонтьев.

Неработающие пенсионеры имеют отдельную доплату, если они были награждены орденом. В таком случае пенсия составляет 60-70 тысяч рублей. В случае если артист не работает, но является полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством", он получает доплату в 21 тысячу рублей. Такие выплаты положены, например, Татьяне Дорониной и Александру Ширвиндту. Если у пенсионера есть только орден "За заслуги перед Отечеством" II степени, как у Александры Пахмутовой и Олега Стриженова, то он получит порядка 16 тысяч.