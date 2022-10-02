. Татьяна Брухунова рассказала секрет имени сына

Жена юмориста Татьяна Брухунова призналась, как выбирала имя сыну. Светская львица редко делится подробностями личной жизни. Молодая супруга Евгения Петросяна не раз отмечала, что ее блог в социальных сетях о красоте и моде. Кроме того, Татьяна до сих пор часто становится объектом нападок хейтеров, убежденных, что именно она — причина последнего развода Петросяна. Поэтому во избежание новых негативных высказываний в ее адрес, Брухунова дозированно преподносит поклонникам информацию о своей семье. Молодая мама неожиданно разоткровенничалась о своем сыне. Татьяна рассказала, почему выбрала именно это имя малышу. Напомним, ребенка назвали Ваганом, в честь дедушки. Оказывается, идея принадлежала Брухуновой. «Выбирали не долго. Как только узнали, что будет сын, я предложила назвать Ваганом. Поддержка была единогласной», — поделилась Татьяна.К слову, малыш Ваган растет очень добрым и любящим ребенком. Он невероятно похож на своего отца: не только внешностью, но и любознательностью и пытливым умом. С самого раннего возраста с мальчиком занимаются квалифицированные няни. Ваган учится лепить, рисовать, конструировать и даже учит армянский язык и цифры. На этот счет у родителей малыша единое мнение. «Мы одинаково смотрим на жизнь и на все ее проявления. Учитываем все потребности сына. У нас очень опытные, высококвалифицированные няни. Их профессиональное мнение также учитываем при выборе развивающих программ для Вагана», — отметила как-то супруга Петросяна.