. Татьяна Васильева призналась, почему участвует в скандальных ток-шоу
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Татьяна Васильева призналась, почему участвует в скандальных ток-шоу

Татьяна Васильева призналась, почему участвует в скандальных ток-шоу

Татьяна Васильева призналась, почему участвует в скандальных ток-шоу
75-летняя актриса Татьяна Васильева неплохо зарабатывает за свои откровения в эфире скандальных передач. Татьяна Васильева, которую многие помнят по сериалу «Сваты», рассказала о том, почему она соглашается ходить на скандальные ток-шоу, где ворошат ее прошлое и поднимают темы, касающиеся семьи, детей и внуков. Актриса театра и кино дала понять, что благодаря таким передачам у нее есть возможность получить дополнительный заработок. «Я зарабатываю деньги, это входит в мою работу. Я долго не ходила по передачам. Но заинтересована зарабатывать. В данном случае - на квартиру внукам», - говорила Васильева, объясняя свой интерес к ТВ-проектам такого плана.
Кстати, актриса получает пенсию в размере 60 тысяч рублей. Васильева не раз признавалась, что ей приходиться помогать сыну Филиппу кормить внуков, на что ее пенсии не хватает. Она продолжает сниматься в кино, играть в театре, берется за рекламные контракты и любую подработку. Поскольку Васильева содержит родню и тянет семью сына Филиппа, то актриса не может позволить себе даже банально заболеть. «Мне никто ничего не должен. И дети ничего мне не должны. Они не должны жить так, как живу я. Я болеть боюсь, например. Даже не потому, что меня страшит боль, нет. Я боюсь того, что не смогу работать. Я не хочу ни для кого быть обузой, не хочу, чтобы за мной кто-то ухаживал. Только не это! Я привыкла, что все держится на мне. Я же одна, я никогда ни на кого не могла рассчитывать», - говорила Васильева в интервью OK!
# Шоу-бизнес Васильева Татьяна
По материалам: z-aya

Последние новости

Несколько блюд, которые стоит приготовить на новогодний стол 2023 года
Несколько блюд, которые стоит приготовить на новогодний стол 2023 года
В Госдуме призвали ждать появления российского аналога SoundCloud
В Госдуме призвали ждать появления российского аналога SoundCloud
Клара Новикова о директоре Бориса Моисеева: «Сережа Горох не очень к нему подпускал»
Клара Новикова о директоре Бориса Моисеева: «Сережа Горох не очень к
Покупка всей косметики из Overwatch в Overwatch 2 обойдется более чем в $12 000
Покупка всей косметики из Overwatch в Overwatch 2 обойдется более чем
Киркоров и Лолита высказались о смерти Моисеева
Киркоров и Лолита высказались о смерти Моисеева
Татьяна Васильева призналась, почему участвует в скандальных ток-шоу
Татьяна Васильева призналась, почему участвует в скандальных ток-шоу
В Минобороны раскрыли потери ВСУ на краснолиманском направлении
В Минобороны раскрыли потери ВСУ на краснолиманском направлении
Папа Римский призвал Путина и Зеленского закончить конфликт
Папа Римский призвал Путина и Зеленского закончить конфликт
Мэр Воркуты рассказал, что добровольцы идут на фронт, потому что их "пилят жены"
Мэр Воркуты рассказал, что добровольцы идут на фронт, потому что их
Немцы решили позлить Китай
Немцы решили позлить Китай
Dress Code. В Париже прошел гала-вечер The Business of Fashion. Среди гостей — Кайли Дженнер, Эшли Грэм, Карли Клосс
Dress Code. В Париже прошел гала-вечер The Business of Fashion. Среди
Российский мэр рассказал о идущих на фронт из-за пиления жен добровольцах
Российский мэр рассказал о идущих на фронт из-за пиления жен

Топ на сегодня

Преимущества использования сидератов в земледелии
Преимущества использования сидератов в земледелии
Франция устроила скандал на заседании ООН по «Северным потокам»
Франция устроила скандал на заседании ООН по «Северным потокам»
Пугачева заметает следы в России
Пугачева заметает следы в России
Галич отгадала Мэри Поппинс, а Кощей пытался выдать себя за Алексея Чумакова: кого раскрыли в шоу «Аватар»
Галич отгадала Мэри Поппинс, а Кощей пытался выдать себя за Алексея
Спрогнозированы цены на популярные крупы в России
Спрогнозированы цены на популярные крупы в России

Еще по теме

69-летняя актриса Татьяна Васильева обескуражила фигурой в бикини (фото)
Татьяна Васильева в бикини показала отличную фигуру в 71 год
Татьяна Васильева недовольна пенсией
Татьяна Васильева рассказала, как ее выживали из театра