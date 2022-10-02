. Татьяна Васильева призналась, почему участвует в скандальных ток-шоу

75-летняя актриса Татьяна Васильева неплохо зарабатывает за свои откровения в эфире скандальных передач. Татьяна Васильева, которую многие помнят по сериалу «Сваты», рассказала о том, почему она соглашается ходить на скандальные ток-шоу, где ворошат ее прошлое и поднимают темы, касающиеся семьи, детей и внуков. Актриса театра и кино дала понять, что благодаря таким передачам у нее есть возможность получить дополнительный заработок. «Я зарабатываю деньги, это входит в мою работу. Я долго не ходила по передачам. Но заинтересована зарабатывать. В данном случае - на квартиру внукам», - говорила Васильева, объясняя свой интерес к ТВ-проектам такого плана.Кстати, актриса получает пенсию в размере 60 тысяч рублей. Васильева не раз признавалась, что ей приходиться помогать сыну Филиппу кормить внуков, на что ее пенсии не хватает. Она продолжает сниматься в кино, играть в театре, берется за рекламные контракты и любую подработку. Поскольку Васильева содержит родню и тянет семью сына Филиппа, то актриса не может позволить себе даже банально заболеть. «Мне никто ничего не должен. И дети ничего мне не должны. Они не должны жить так, как живу я. Я болеть боюсь, например. Даже не потому, что меня страшит боль, нет. Я боюсь того, что не смогу работать. Я не хочу ни для кого быть обузой, не хочу, чтобы за мной кто-то ухаживал. Только не это! Я привыкла, что все держится на мне. Я же одна, я никогда ни на кого не могла рассчитывать», - говорила Васильева в интервью OK!