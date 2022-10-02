. Телеведущую Екатерину Андрееву заметили улетающей в Стамбул

Вадим Карасев

Ксения Собчак заметила улетающую в Стамбул телеведущую Екатерину Андрееву

Журналистка Ксения Собчак заметила, что ведущая Первого канала Екатерина Андреева улетает в Стамбул. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

Собчак утверждает, что Екатерина Андреева покинула Россию рейсом «Аэрофлота». Она опубликовала фотографию из московского аэропорта, где находится женщина, похожая на ведущую, которая стоит в очередь на регистрацию на рейс. Собчак возмутилась из-за «двойных стандартов». По ее мнению, насчет нее самой ей регулярно высказывают претензии из-за, якобы, «бегства» из страны, хотя сама журналистка заверяет, что летала лишь в отпуск и командировки. Теперь она задалась вопросом будут ли вслед Андреевой «орать, что она сбежала из страны, как Собчак сбегает каждые две недели».

В марте 2022 года Ксения Собчак прокомментировала отъезд ведущей программы «Жить здорово!» Елены Малышевой из России.

