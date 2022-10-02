. Умер Борис Моисеев: редкие архивные кадры легенды шоу-бизнеса (13 фото)
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Умер Борис Моисеев: редкие архивные кадры легенды шоу-бизнеса (13 фото)

Умер Борис Моисеев: редкие архивные кадры легенды шоу-бизнесаНа 69-м году жизни в Москве умер певец и танцовщик Борис Моисеев. Легендарный артист, по предварительным данным, умер от инсульта - его нашел дома арт-директор. Последние годы артист не выступал, жил в столице и предпочитал не общаться с поклонниками. Исполнитель хита "Голубая Луна" запомнился яркими и необычными образами на сцене. Смотрим редкие архивные кадры "дитя порока".


Умер Борис Моисеев: редкие архивные кадры легенды шоу-бизнеса
Умер Борис Моисеев: редкие архивные кадры легенды шоу-бизнеса
Умер Борис Моисеев: редкие архивные кадры легенды шоу-бизнеса
Умер Борис Моисеев: редкие архивные кадры легенды шоу-бизнеса
Умер Борис Моисеев: редкие архивные кадры легенды шоу-бизнеса
Умер Борис Моисеев: редкие архивные кадры легенды шоу-бизнеса
Умер Борис Моисеев: редкие архивные кадры легенды шоу-бизнеса
Умер Борис Моисеев: редкие архивные кадры легенды шоу-бизнеса
Умер Борис Моисеев: редкие архивные кадры легенды шоу-бизнеса
Умер Борис Моисеев: редкие архивные кадры легенды шоу-бизнеса
Умер Борис Моисеев: редкие архивные кадры легенды шоу-бизнеса
Умер Борис Моисеев: редкие архивные кадры легенды шоу-бизнеса
# Главные новости
По материалам: триникси

Последние новости

Эти 12 игр выйдут на Xbox на следующей неделе: 4-7 октября + релизы в Game Pass
Эти 12 игр выйдут на Xbox на следующей неделе: 4-7 октября + релизы в
Роскомнадзор объяснил ограничение доступа к сервису SoundCloud
Роскомнадзор объяснил ограничение доступа к сервису SoundCloud
В России запустили программу по поиску поставщиков в Китае
В России запустили программу по поиску поставщиков в Китае
Умер Борис Моисеев: редкие архивные кадры легенды шоу-бизнеса (13 фото)
Умер Борис Моисеев: редкие архивные кадры легенды шоу-бизнеса (13
Народные приметы подскажут, что нужно сделать в огороде до Покровов 2022 года
Народные приметы подскажут, что нужно сделать в огороде до Покровов
Зачем вчерашние школьники берутся за оружие? Психолог о колумбайне* в Ижевске и Казани
Зачем вчерашние школьники берутся за оружие? Психолог о колумбайне* в
Президент ЕОК резко осадил Украину и Швецию, недовольных участием России в заседании
Президент ЕОК резко осадил Украину и Швецию, недовольных участием
Юлия Меньшова высказалась о пропавшем Иване Урганте
Юлия Меньшова высказалась о пропавшем Иване Урганте
Максим Аверин заявил, что кино разрушило его семью
Максим Аверин заявил, что кино разрушило его семью
Нюша рассказала о любви после измены
Нюша рассказала о любви после измены
Вещи Бориса Моисеева начали выносить еще неделю назад
Вещи Бориса Моисеева начали выносить еще неделю назад
Анастасия Решетова считает, что попала под санкции на ровне с чиновниками
Анастасия Решетова считает, что попала под санкции на ровне с

Топ на сегодня

Xbox Game Pass октябрь 2022 года: что добавляют, удаляют
Xbox Game Pass октябрь 2022 года: что добавляют, удаляют
Преимущества использования сидератов в земледелии
Преимущества использования сидератов в земледелии
Франция устроила скандал на заседании ООН по «Северным потокам»
Франция устроила скандал на заседании ООН по «Северным потокам»
Депутат Худяков: «Пугачева предала народ, который сделал ее богатой. Теперь пусть уезжает навсегда»
Депутат Худяков: «Пугачева предала народ, который сделал ее богатой.
Пугачева заметает следы в России
Пугачева заметает следы в России

Еще по теме

Умер певец Борис Моисеев
Бориса Моисеева, лежащего на полу в своей квартире, обнаружил его директор
Умер Борис Моисеев
Вещи Бориса Моисеева начали выносить еще неделю назад