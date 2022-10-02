. Умер Борис Моисеев: редкие архивные кадры легенды шоу-бизнеса (13 фото)

Вадим Карасев

На 69-м году жизни в Москве умер певец и танцовщик Борис Моисеев. Легендарный артист, по предварительным данным, умер от инсульта - его нашел дома арт-директор. Последние годы артист не выступал, жил в столице и предпочитал не общаться с поклонниками. Исполнитель хита "Голубая Луна" запомнился яркими и необычными образами на сцене. Смотрим редкие архивные кадры "дитя порока".