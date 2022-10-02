. Утечка газа на «Северном потоке-1» закончилась
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Утечка газа на «Северном потоке-1» закончилась

Утечка газа на «Северном потоке-1» закончилась

Утечка газа на нитке газопровода «Северный поток-1» завершилась, давление стабилизировалось. Об этом сообщило датское энергетическое агентство, пишет РИА Новости.

«Компания Nord Stream AG проинформировала Датское энергетическое агентство о том, что в настоящее время на двух трубопроводах «Северного потока-1» давление стабилизировалось. Это означает, что утечки газа на обоих «Северных потоках» прекратились», — говорится в сообщении агентства.

Накануне аналогичная информацию появилась про газопровод «Северный поток-2».

Утечки на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» обнаружили в ночь на 26 сентября рядом с островом Борнхольм. Позже стало известно, что газопроводы повредили умышленно, основной версией инцидента считается диверсия. ФСБ возбудила уголовное дело по статье о международном терроризме. В НАТО поддержали проведение расследования и заявили, что ответят на атаку критически важной инфраструктуры кого-либо из союзников.

Россия созвала на 30 сентября заседание Совбеза ООН по вопросу ЧП на газопроводах.

Президент РФ Владимир Путин 30 сентября во время выступления перед церемонией подписания договоров о принятии в состав РФ новых регионов обвинил в подрыве газопроводов англосаксов. Позже в тот же день председатель Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что пока у Москвы нет данных о причастности западных стран к аварии на «Северных потоках».

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По материалам: pnp.ru

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