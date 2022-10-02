. В Британии углядели усиление "напряженности" межу Карлом III и Трасс
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В Британии углядели усиление "напряженности" межу Карлом III и Трасс

В Британии углядели усиление "напряженности" межу Карлом III и Трасс

Британский премьер-министр Лиз Трасс отговорила короля Карла III от посещения конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая состоится в египетском Шарм-эш-Шейхе в период с6-18 ноября, пишет Times.

Король, который давно активно выступает за сохранение окружающей среды, собирался произнести речь на встрече мировых лидеров.


"Трасс, которая вряд ли посетит конференцию в Шарм-эш-Шейхе, выступила против планов короля в ходе личной аудиенции в Букингемском дворце в прошлом месяце".

Это может усилить напряженность между премьером и монархом. ОДнако пока обсуждение вопроса проходило "без ссор". При этом тот факт, что его величество не станет присутствовать на саммите физически, не значит, что Карл III не найдет способов принять участие. Однако собеседник газеты подчеркнул, что монарх будет разочарован, если не сможет посетить мероприятие.

Эксперты отмечают, что Карл III неоднократно афишировал свои антироссийские взгляды. Несмотря на то, что в Великобритании монарх практически не влияет на политику, негативное отношение принца Чарльза (взявшего имя Карл III) к руководству современной России может "укрепить антироссийский фланг". В отличие от своего сына, Елизавета II была настроена более нейтрально.

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По материалам: uposters.ru

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