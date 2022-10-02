. В Дании заявили о прекращении утечек на «Северном потоке-1»
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В Дании заявили о прекращении утечек на «Северном потоке-1»

В Дании заявили о прекращении утечек на «Северном потоке-1»В Дании заявили о прекращении утечек на «Северном потоке-1» и стабилизации давленияСюжет«Северный поток-2»:

Давление на газопроводе «Северный поток-1» стабильное, утечка газа прекратилась. Об этом в воскресенье, 2 октября, сообщает Энергетическое агентство Дании в Twitter.

«Компания Nord Stream AG проинформировала Датское энергетическое агентство о том, что в настоящее время на двух трубопроводах Nord Stream 1 достигнуто стабильное давление. Это указывает на то, что выброс газа из двух последних утечек также завершен», — говорится в заявлении.

Об «огромных утечках» на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» стало известно 27 сентября, первыми об этом сообщили власти Дании. Позднее об утечке заявили власти Швеции. По сообщению оператора Nord Stream AG, повреждения сразу на трех нитках «Северного потока» носят беспрецедентный характер.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила, что ФРГ сформирует совместную следственную группу с Данией и Швецией для расследования инцидентов на «Северных потоках». По ее словам, имеющиеся данные свидетельствуют в пользу версии об «актах диверсии».

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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