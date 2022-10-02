. В Крыму отреагировали на видео «Миссис Крым» с украинской песней
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В Крыму отреагировали на видео «Миссис Крым» с украинской песней

В Крыму отреагировали на видео «Миссис Крым» с украинской песнейВ ОП РФ потребовали юридической реакции из-за исполнившей украинскую песню «Миссис Крым»

В Общественной палате (ОП) Крыма отреагировали на видео, где финалистка конкурса красоты «Королева красоты-Крым. Весна-2022» Ольга Валеева исполняет украинскую песню «Червона калина», которая считается гимном полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщает РИА Новости.

Председатель Общественной палаты Крыма Александр Форманчук потребовал юридической реакции на поступок обладательницы титула «Миссис Крым». Он заявил, что после этого инцидента необходимо ужесточение законов.

«Поэтому уже сегодня необходимо ужесточение законов, которые бы наказывали за подобное поведение. Так случайно не бывает. Это не просто досадное недоразумение, это достаточно осознанный шаг», — подчеркнул Форманчук.

Ранее сообщалось, что «Миссис Крым» столкнулась с критикой после того, как опубликовала в соцсетях видео, на котором она исполняет композицию «Червона калина». Сама Валеева утверждает, что ничего не знала про смысл песни. По ее словам, она думала, что это обычная композиция «без всяких смыслов и подсмыслов, агитаций». Валеева подчеркнула, что живет в Симферополе и воспитывает двоих детей, поэтому не стала бы рисковать

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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