. В ЛНР родились первые россияне

Вадим Карасев

В Луганской Народной Республике родились первые граждане России, сообщает telegram-канал "Луганьмедиа".

За последние сутки в республике на свет появились 12 малышей. Семь из них - в родильном отделении Луганской городской многопрофильной больницы №3: пять мальчиков и две девочки.

"Вчера девочки специально ждали 15:00, чтобы посмотреть обращение Президента Владимира Владимировича Путина, и были очень рады этому историческому событию. Они рады, что их детки родились гражданами этой большой страны – России", – сказала акушер-гинеколог Екатерина Морозова.

Одна из мам поделилась, что испытала "потрясающее чувство" от того, что ее сын родился в России.

"Это потрясающее чувство, что мой сын родился в России. Понятно, что русский дух есть в моей семье, но когда факт подтвержден документально – это только радует", – сказала Валерия, мама новорожденного россиянина.

Другая мама новорожденного Тимофея отметила, что возлагает большие надежды на будущее сына.

"В России у моего ребенка будет больше возможностей, больше перспектив. Мы очень счастливы", – отметила Алла, мама малыша Тимофея.