. В новом геймплее Warhammer 40,000: Darktide показали класс проповедника
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В новом геймплее Warhammer 40,000: Darktide показали класс проповедника

В новом геймплее Warhammer 40,000: Darktide показали класс проповедника


Студия Fatshark опубликовала новый геймплейный трейлер по игре Warhammer 40,000: Darktide. В видео, которое можно посмотреть ниже, разработчики показали класс проповедника в архетипе фанатика. Напомним, ранее разработчики рассказывали, что в Warhammer 40,000: Darktide игроки смогут выбрать один из 4-х архетипов (фанатик, ветеран, псайкер и огрин), а далее класс персонажа.


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Warhammer 40,000: Darktide — кооперативный экшен, который заявлен к релизу на Xbox Series X | S и PC. Известно, что игра будет выпущена 30 ноября на PC, а дату выхода на консоли Xbox разработчики пока не называют.

Сразу после релиза Warhammer 40,000: Darktide добавят в Game Pass.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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