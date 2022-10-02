. В новом геймплее Warhammer 40,000: Darktide показали класс проповедника

Вадим Карасев





Студия Fatshark опубликовала новый геймплейный трейлер по игре Warhammer 40,000: Darktide. В видео, которое можно посмотреть ниже, разработчики показали класс проповедника в архетипе фанатика. Напомним, ранее разработчики рассказывали, что в Warhammer 40,000: Darktide игроки смогут выбрать один из 4-х архетипов (фанатик, ветеран, псайкер и огрин), а далее класс персонажа.

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Warhammer 40,000: Darktide — кооперативный экшен, который заявлен к релизу на Xbox Series X | S и PC. Известно, что игра будет выпущена 30 ноября на PC, а дату выхода на консоли Xbox разработчики пока не называют.

Сразу после релиза Warhammer 40,000: Darktide добавят в Game Pass.