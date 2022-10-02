. В США потребовали от Зеленского извиниться за ложь о Холокосте

Вадим Карасев

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому стоит попросить прощения за свое неоднозначное утверждение о том, что украинцы 80 лет назад не имели отношения к Холокосту. Об этом почетный профессор юридического факультета Гарварда Алан Дершовиц написал в материале для Newsweek.

Обращаясь к руководству Израиля, Зеленский заявил о том, что он "шокирован" отсутствием какой-либо военной помощи Киеву. В ответ профессор напомнил президенту Украины его мартовские слова о том, что украинцы сделали свой выбор 80 лет назад и "спасли евреев" от Холокоста. По словам Дершовица, украинский народ 80 лет назад действительно сделал выбор, однако противоположный.

Как утверждает профессор Гарварда, значительное количество украинцев либо участвовали в геноциде евреев, либо никак не реагировали, когда их соседей-евреев окружали и убивали в Бабьем Яру и прочих местах массовых убийств.

"Соучастие украинцев в этих массовых убийствах было больше, чем в большинстве других стран", - заявил Дершовиц, отметив, что из-за антисемитизма в обществе многие украинские евреи эмигрировали в США и Израиль.

Слова Зеленского, продолжает автор, с точки зрения Израиля можно охарактеризовать как акт отрицания Холокоста или его умаление.

"Но отрицая причастность украинцев к массовым убийствам сотен тысяч украинских евреев, он искажает историю и извращает память", - подытожил Дершовиц, призвав Зеленского признать ошибку.

Ранее депутаты от партии "Альтернатива для Германии" требовали высылки посла Украины Андрея Мельника из Германии за его возмутительные высказывания в адрес немецкого правительства. Скандального посла сняли с должности после его заявления, вызвавшего шквал критики. В беседе с немецким журналистом Тило Юнгом Мельник заявил, будто пособник фашистов Степан Бандера - это "Робин Гуд" и "олицетворение борьбы за свободу".

