Вадим Карасев

Bloomberg: западные санкции не оказали существенного влияния на состояние экономики РоссииСюжетСанкции против России:

Журналист Дэниел Флэтли в статье для Bloomberg заявил о неэффективности санкций против России.

По его словам, введенные западными государствами многочисленные ограничительные меры в отношении Москвы не оказали существенного влияния на состояние российской экономики.

Флэтли добавил, что в дальнейшем экономика России будет поддерживаться за счет доходов от продажи нефти и газа.

В статье также приводятся слова сенатора от американского штата Луизиана Билла Кэссиди, который заявил, что парадокс санкций заключается в том, что «Россия, наоборот, увеличила доходы из-за роста цен на энергоносители».

Ранее сообщалось, что Австралия расширила санкционный список в отношении России. Новые рестрикции включают в себя целевые финансовые санкции и запрет на въезд в страну в отношении 28 россиян, связанных с проведенными референдумами в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.