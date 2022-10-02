. Валентин Юдашкин посетил шахматный турнир

Кутюрье Валентин Юдашкин после долгого перерыва появился вместе с женой на публике, посетив турнир «Шахматные звезды». Валентин Юдашкин давно прославился на всю страну. Он создает наряды, которые носят именитые персоны, включая Аллу Пугачеву. В этом году маэстро также представил новые коллекции одежды. Жена Марина во многом помогает ему, а также ведет домашнее хозяйство. Недавно супруги вернулись в Россию с дочкой и внуками. Галина Юдашкина в этом году подарила им внучку Агату Ариеллу. Теперь пара с радостью нянчит малышку. Они устраивают семейные посиделки в саду. Иногда к ним приезжают гости. Лишь накануне супруги вышла в свет впервые за долгое время. Марина Юдашкина отправилась с мужем на турнир «Шахматные звезды». Для такого случая Валентин облачился в пиджак из денима и узкие брюки со стрелками цвета хаки. Наряд дополняли ботинки кофейного цвета. Не менее элегантно выглядела его супруга, которая предпочла облачится в черные узкие брюки и белоснежный жакет. Образ дополняли лоферы на платформе.Поклонники восхитились тем, как выглядит Юдашкин. У него отрасли волосы после того, как весной он сделала короткую стрижку. Многие также посчитали, что Марина постройнела. «Такие красивые», «Белый жакет выглядит так торжественно», «Очень стильно! Пиджак у Валентина просто бесподобный», «Какая вы гармоничная пара», «Ох, можно вами любоваться», — написали подписчики.