. Валентин Юдашкин посетил шахматный турнир
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Валентин Юдашкин посетил шахматный турнир

Валентин Юдашкин посетил шахматный турнир
Кутюрье Валентин Юдашкин после долгого перерыва появился вместе с женой на публике, посетив турнир «Шахматные звезды». Валентин Юдашкин давно прославился на всю страну. Он создает наряды, которые носят именитые персоны, включая Аллу Пугачеву. В этом году маэстро также представил новые коллекции одежды. Жена Марина во многом помогает ему, а также ведет домашнее хозяйство. Недавно супруги вернулись в Россию с дочкой и внуками. Галина Юдашкина в этом году подарила им внучку Агату Ариеллу. Теперь пара с радостью нянчит малышку. Они устраивают семейные посиделки в саду. Иногда к ним приезжают гости. Лишь накануне супруги вышла в свет впервые за долгое время. Марина Юдашкина отправилась с мужем на турнир «Шахматные звезды». Для такого случая Валентин облачился в пиджак из денима и узкие брюки со стрелками цвета хаки. Наряд дополняли ботинки кофейного цвета. Не менее элегантно выглядела его супруга, которая предпочла облачится в черные узкие брюки и белоснежный жакет. Образ дополняли лоферы на платформе.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Юдашкин. У него отрасли волосы после того, как весной он сделала короткую стрижку. Многие также посчитали, что Марина постройнела. «Такие красивые», «Белый жакет выглядит так торжественно», «Очень стильно! Пиджак у Валентина просто бесподобный», «Какая вы гармоничная пара», «Ох, можно вами любоваться», — написали подписчики.
# Шоу-бизнес Валентин Юдашкин
По материалам: z-aya

Последние новости

Стала известна реальная причина ухода Алексея Безуса
Стала известна реальная причина ухода Алексея Безуса
Совместимость по звездам: идеальные пары по знаку зодиака
Совместимость по звездам: идеальные пары по знаку зодиака
Александр Петров сообщил, что уходит из кино
Александр Петров сообщил, что уходит из кино
Валентин Юдашкин посетил шахматный турнир
Валентин Юдашкин посетил шахматный турнир
Новости Game Pass за 24 сентября — 1 октября: новинки, перки и прочее
Новости Game Pass за 24 сентября — 1 октября: новинки, перки и прочее
"Газпром" пошел на уступки Молдавии
"Газпром" пошел на уступки Молдавии
Почему нам снятся кошмарные сны и как с ними бороться
Почему нам снятся кошмарные сны и как с ними бороться
ВМС Франции сопроводили российскую подлодку в Бискайском заливе
ВМС Франции сопроводили российскую подлодку в Бискайском заливе
В России спрогнозировали сроки восстановления индустрии общепита
В России спрогнозировали сроки восстановления индустрии общепита
Стали известны дата и место похорон Бориса Моисеева
Стали известны дата и место похорон Бориса Моисеева
Разговор бабушки и внучки
Разговор бабушки и внучки
Россия объявила об отводе сил из Красного Лимана
Россия объявила об отводе сил из Красного Лимана

Топ на сегодня

Никарагуа расторгла дипотношения с Нидерландами
Никарагуа расторгла дипотношения с Нидерландами
Как сохранить озимый чеснок, который пророс до наступления холодов
Как сохранить озимый чеснок, который пророс до наступления холодов
Развелся с Павловец за два дня до гибели сына, и она не сообщила о трагедии. Горе Дмитрия Щербины
Развелся с Павловец за два дня до гибели сына, и она не сообщила о
"Россия не предаст выбор народа": что сказал Путин на церемонии вхождения в состав РФ новых территорий
"Россия не предаст выбор народа": что сказал Путин на
Преимущества использования сидератов в земледелии
Преимущества использования сидератов в земледелии

Еще по теме

Валентин Юдашкин впервые вышел в свет после долгого перерыва
Валентин Юдашкин после долгого перерыва вышел в свет с женой
Валентин Юдашкин впервые стал дедушкой
Валентин Юдашкин пропустил собственный показ из-за экстренной операции