. Вернувшегося в Comedy Club Александра Ревву освистали, прогнав со сцены
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Вернувшегося в Comedy Club Александра Ревву освистали, прогнав со сцены

Вернувшегося в Comedy Club Александра Ревву освистали, прогнав со сцены

48-летний российский шоумен и певец Александр Ревва попал в неприятную ситуацию в Comedy Club. Артист впервые за долгое время вышел на сцену в шоу, однако встретился с неприятием публики.

Минувшим летом Алена Жигалова заявила, что Александр Ревва сбежал из России, "испугавшись всего, что происходит". "Уехав, вдруг обнаружил, что в России у него заблокированы все счета, ничего не работает, денег нет, какую-то отняли у него недвижимость, как мне рассказали... Поэтому он остался в Испании и потерял все, что он имел", - утверждала журналистка.


Однако накануне вышел новый выпуск Comedy Club, в котором выступил Александр Ревва. Артист предстал в образе Вячеслава Столешникова - самого непопулярного певца.

"Я очень люблю сцену Comedy, она для меня родная, поэтому всегда приятно участвовать в рубрике Special Guest", - заявил шоумен.

Однако реакция публики оказалась неоднозначной - артиста освистали в зале, как только он принялся выступать от своего же лица. 

После этого зрители и вовсе стали прогонять его со сцены, потребовав, чтобы он преобразился в народного любимца - Артура Пирожкова.

Тем не менее демонстративное недовольство зрителей в зале оказалось лишь шуткой. "Спасибо за ваш юмор! Обожаю!" - отреагировали на скетч пользователи Сети.


Отец Александра Реввы поссорился с сыном из-за Украины

Как выяснилось, у отца Александра Реввы уже давно испортились отношения со знаменитым сыном - об этом родитель артиста заявил "Комсомольской правде".

Я ведь когда узнал о его поведении, обозвал немножко - мы с сыном рассорились и больше не общались. Он же вместе с Меладзе участвовал в этом сборище, которое выступало против спецоперации на Украине <...> Когда на Донбассе началась война в 2014 году, он ни разу сюда не приехал - я последний раз видел Сашу в 2013 году. Лепс у нас выступал, многие другие артисты, а сын в родном Донецке ни разу не появился. Почему? Все просто. Дело в том, что Сашка ездил на Украину, где у него был лучший друг - такой Владимир Зеленский, слышали? И сын мне сказал: "Если я буду ездить на Родину, меня на Украину не пустят". А ведь он там неоднократно пел, последний раз уже при Зеленском, кажется, в конце прошлого года.
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По материалам: uposters.ru

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