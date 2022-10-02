Вернувшегося в Comedy Club Александра Ревву освистали, прогнав со сцены
48-летний российский шоумен и певец Александр Ревва попал в неприятную ситуацию в Comedy Club. Артист впервые за долгое время вышел на сцену в шоу, однако встретился с неприятием публики.
Минувшим летом Алена Жигалова заявила, что Александр Ревва сбежал из России, "испугавшись всего, что происходит". "Уехав, вдруг обнаружил, что в России у него заблокированы все счета, ничего не работает, денег нет, какую-то отняли у него недвижимость, как мне рассказали... Поэтому он остался в Испании и потерял все, что он имел", - утверждала журналистка.
Однако накануне вышел новый выпуск Comedy Club, в котором выступил Александр Ревва. Артист предстал в образе Вячеслава Столешникова - самого непопулярного певца.
"Я очень люблю сцену Comedy, она для меня родная, поэтому всегда приятно участвовать в рубрике Special Guest", - заявил шоумен.
Однако реакция публики оказалась неоднозначной - артиста освистали в зале, как только он принялся выступать от своего же лица.
После этого зрители и вовсе стали прогонять его со сцены, потребовав, чтобы он преобразился в народного любимца - Артура Пирожкова.
Тем не менее демонстративное недовольство зрителей в зале оказалось лишь шуткой. "Спасибо за ваш юмор! Обожаю!" - отреагировали на скетч пользователи Сети.
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