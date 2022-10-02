. Вещи Бориса Моисеева начали выносить еще неделю назад

Певец Борис Моисеев недавно умер. Борис Моисеев пережил три инсульта. Друзья говорили, что ему очень тяжело, но он не сдается и держится. Увы, «дитя порока» не выдержал и скончался на 69-м году жизни. Бездыханное тело Бориса Моисеева дома нашел Сергей Горох — его верный друг, партнер и арт-директор. По его словам, он постоянно заглядывал к музыканту и помогал ему по хозяйству, но обычно это случалось вечером. А тут его что-то потянуло приехать около 14 часов дня. Войдя в квартиру, он не услышал привычных звуков, зашел в комнату и увидел тело исполнителя хита «Звездочка».Вокруг смерти Моисеева ходит много слухов. Кто-то говорит, что арт-директор спрятал певца от всего мира и довел его, другие же настаивают — именно Горох продлил ему жизнь и помог справиться с последствиями инсульта. Спорят и о том, когда наступила смерть «крошки Бори». Нешуточная борьба разгорается и вокруг наследства артиста. По слухам, он давно переписал все на Гороха, но брат, живущий в Канаде, не доволен этим и говорит, что будет расследовать и претендовать на имущество. В этой связи появилось немало слухов и домыслов. Например, масла в огонь подлили слова соседки, которая пообщалась с журналистами. «Неделю назад выносили все его картины, работы. Я тогда понимала: что-то будет. Это настолько неприятно! Но не буду говорить, кто это делал», — заявила она в эфире программы «Ты не поверишь» на НТВ. Бэк-вокалистка Моисеева также объяснила, почему певец закрылся от всего мира и не спешил общаться с публикой. После инсультов он стал хуже разговаривать, последствия отразились и на лице. Борис Михайлович боялся, что его снимут на камеру и это отправят в СМИ — а поклонникам ему хотелось запомниться бодрым, красивым и активным человеком.