. Вещи Бориса Моисеева начали выносить еще неделю назад
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Вещи Бориса Моисеева начали выносить еще неделю назад

Вещи Бориса Моисеева начали выносить еще неделю назад
Певец Борис Моисеев недавно умер. Борис Моисеев пережил три инсульта. Друзья говорили, что ему очень тяжело, но он не сдается и держится. Увы, «дитя порока» не выдержал и скончался на 69-м году жизни. Бездыханное тело Бориса Моисеева дома нашел Сергей Горох — его верный друг, партнер и арт-директор. По его словам, он постоянно заглядывал к музыканту и помогал ему по хозяйству, но обычно это случалось вечером. А тут его что-то потянуло приехать около 14 часов дня. Войдя в квартиру, он не услышал привычных звуков, зашел в комнату и увидел тело исполнителя хита «Звездочка».
Вокруг смерти Моисеева ходит много слухов. Кто-то говорит, что арт-директор спрятал певца от всего мира и довел его, другие же настаивают — именно Горох продлил ему жизнь и помог справиться с последствиями инсульта. Спорят и о том, когда наступила смерть «крошки Бори». Нешуточная борьба разгорается и вокруг наследства артиста. По слухам, он давно переписал все на Гороха, но брат, живущий в Канаде, не доволен этим и говорит, что будет расследовать и претендовать на имущество. В этой связи появилось немало слухов и домыслов. Например, масла в огонь подлили слова соседки, которая пообщалась с журналистами. «Неделю назад выносили все его картины, работы. Я тогда понимала: что-то будет. Это настолько неприятно! Но не буду говорить, кто это делал», — заявила она в эфире программы «Ты не поверишь» на НТВ. Бэк-вокалистка Моисеева также объяснила, почему певец закрылся от всего мира и не спешил общаться с публикой. После инсультов он стал хуже разговаривать, последствия отразились и на лице. Борис Михайлович боялся, что его снимут на камеру и это отправят в СМИ — а поклонникам ему хотелось запомниться бодрым, красивым и активным человеком.
# Шоу-бизнес Моисеев Боис
По материалам: z-aya

Последние новости

Президент ЕОК резко осадил Украину и Швецию, недовольных участием России в заседании
Президент ЕОК резко осадил Украину и Швецию, недовольных участием
Юлия Меньшова высказалась о пропавшем Иване Урганте
Юлия Меньшова высказалась о пропавшем Иване Урганте
Максим Аверин заявил, что кино разрушило его семью
Максим Аверин заявил, что кино разрушило его семью
Нюша рассказала о любви после измены
Нюша рассказала о любви после измены
Вещи Бориса Моисеева начали выносить еще неделю назад
Вещи Бориса Моисеева начали выносить еще неделю назад
Анастасия Решетова считает, что попала под санкции на ровне с чиновниками
Анастасия Решетова считает, что попала под санкции на ровне с
В Госдуме сочли незавершенным процесс воссоединения русских земель
В Госдуме сочли незавершенным процесс воссоединения русских земель
Девушка с выдающимся ростом
Девушка с выдающимся ростом
Серверы гонки OnRush на Xbox будут закрыты в конце ноября
Серверы гонки OnRush на Xbox будут закрыты в конце ноября
Американский полковник назвал виновников утечек на «Северных потоках»
Американский полковник назвал виновников утечек на «Северных потоках»
Лимонная кислота в домашнем хозяйстве: какие предметы можно чистить, а какие нельзя
Лимонная кислота в домашнем хозяйстве: какие предметы можно чистить,
Россиянам назвали правильный способ совершать покупки
Россиянам назвали правильный способ совершать покупки

Топ на сегодня

Никарагуа расторгла дипотношения с Нидерландами
Никарагуа расторгла дипотношения с Нидерландами
Как сохранить озимый чеснок, который пророс до наступления холодов
Как сохранить озимый чеснок, который пророс до наступления холодов
Преимущества использования сидератов в земледелии
Преимущества использования сидератов в земледелии
Xbox Game Pass октябрь 2022 года: что добавляют, удаляют
Xbox Game Pass октябрь 2022 года: что добавляют, удаляют
Франция устроила скандал на заседании ООН по «Северным потокам»
Франция устроила скандал на заседании ООН по «Северным потокам»

Еще по теме

Бориса Моисеева, лежащего на полу в своей квартире, обнаружил его директор
Директор рассказал, как нашел мертвого Бориса Моисеева
Директор Бориса Моисеева начала зарабатывать на его смерти
Брат Бориса Моисеева отказался приезжать на его похороны