. Виктория Синицина и Никита Кацалапов сыграли свадьбу

Чемпионы мира в танцах на льду празднуют торжество по случаю бракосочетания. Молодожены поделились кадрами с радостного события.

Влюбленные долго скрывали свои отношения. Но чуткий зритель мог заметить, что химия, которая происходила на льду была настоящей. Чувства были настолько явными, что все встало на свои места, и в мае Никита сделал Виктории предложение, от которого она не смогла отказаться.

«Я, конечно, невероятно счастлива, Никита попросил моей руки максимально романтично — на закате, у океана. Лучше и не придумаешь…» — делилась тогда впечатлениями 27-летняя спортсменка.

Праздник пара отмечает в одном из ресторанов Москвы. На торжество приглашены 80 близких людей, среди которых Татьяна Навка и Александр Жулин.

Теперь же в их жизни открывается новая глава. Сегодня они официально зарегистрировали брак. Синицина выбрала для важного события белоснежное нежное платье с корсетом и открытыми плечами. Гладкий пучок, массивный ободок и длинная фата — ничто не отвлекало внимание от счастливых глаз невесты. Кацалапов надел темно-синий классический костюм и галстук-бабочку.

Регистрация прошла еще днем в загсе в Барвихе. Рядом с молодоженами были лучшие друзья и родственники. Фигуристы светились от счастья и одаривали улыбками окружающих.