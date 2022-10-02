. Владимир Пресняков не дал воспитания сыну
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Владимир Пресняков не дал воспитания сыну

Владимир Пресняков не дал воспитания сыну
Певец Владимир Пресняков не считает себя хорошим отцом. Никита Пресняков является сыном Владимира Преснякова и Кристины Орбакайте. Его родители развелись, когда мальчику было совсем мало лет. И сейчас отец жалеет о потерянных годах. Несмотря на то, что Владимир Пресняков никуда не пропадал из жизни сына и регулярно виделся, общался и занимался им, он все равно считает — этого было недостаточно. После развода Никита остался жить с мамой, которая тоже регулярно моталась по гастролям. Помогала и звездная бабушка — Алла Пугачева принимала большое участие в воспитании первого внука и сделала для него очень много. «Переживаю, что не дал Никите воспитания такого, которого даю сейчас младшим детям. Меня не было тогда, когда я был ему нужен. Буду замаливать эти грехи, это моя большая оплошность. Нормальный папа всегда будет считать, что он виноват в этом», — сказал Пресняков в эфире шоу «Ты не поверишь» телеканала НТВ.
По словам Владимира, сейчас он, как только видит старшего сына, сразу же бежит к нему обниматься и общаться. Видятся они редко, поэтому на счету каждая минута. Сам же Никита философски относится к отсутствию отца в жизни — в детстве он много занимался, всегда мог спросить совета, а иногда даже и просил денег у папы. Об этом он сам недавно рассказывал в одном из интервью — как-то у него закончились финансы, а позвонить было некому. Поэтому внук Пугачевой позвонил отцу и попросил у него в долг. Но достаточно быстро вернул, несмотря на протесты отца. Никита Пресняков к тому же периодически еще и выступал на одной сцене с родным отцом. Дебют их состоялся на «Славянском базаре» в Витебске, после чего сын еще несколько раз появлялся в программах отца. А вот помогать с раскруткой своей группы Multiverse он никогда никого не просил. Коллектив играет сложную для России музыку, но Никита верит — коллектив найдет своего слушателя.    
# Шоу-бизнес Пресняков Владимир
По материалам: z-aya

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