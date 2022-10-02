. ВМС Франции сопроводили российскую подлодку в Бискайском заливе
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ВМС Франции сопроводили российскую подлодку в Бискайском заливе

ВМС Франции сопроводили российскую подлодку в Бискайском заливеМорская префекрута: ВМС Франции сопроводили подлодку «Новороссийск» в Бискайском заливе

Военно-морские силы Франции сопроводили в Бискайском заливе российскую дизель-электрическую подводную лодку «Новороссийск» и буксир «Сергей Балк». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на морскую префектуру региона Атлантика.

«29 сентября многоцелевой фрегат (FREMM) ВМС Франции Normandie и его вертолет Caiman в тесном сотрудничестве с нашими европейскими партнерами сопроводили российскую субмарину "Новороссийск" и российский буксир "Сергей Балк" в Бискайском заливе», — говорится в заявлении префектуры в Twitter.

Пост сопровождается фотографиями российских кораблей. Никаких подробностей о курсе их следования и других обстоятельствах не приводится.

Ранее сообщалось, что российские дизель-электрические подводные лодки (ДЭПЛ) «Уфа» проекта 636.3 и «Кронштадт» проекта 677 отработали погружение на глубину до 100 метров в рамках испытаний на Балтике. Многоцелевые дизель-электрические подлодки «Уфа» и «Кронштадт» являются носителями крылатых ракет «Калибр». Подводную лодку «Уфа» спустили на воду в марте 2022 года, а «Кронштадт» — в сентябре 2018 года.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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