. Зачем россияне массово записываются к нотариусам?

Во всех городах России образовались очереди к нотариусам. Рассказываем, что граждане торопятся оформить и какие документы собирают.

После начала частичной мобилизации граждане в срочном порядке оформляют доверенности на близких (в основном на имущество). В некоторых конторах России уже нет записи.

Список необходимых документов, которые нужно взять с собой: паспорт, СНИЛС, данные человека (на кого оформляется доверенность). Если речь идет о транспортном средстве, то важно при себе иметь СТС. Если это объект недвижимости — надо просто указать адрес. Если счета в банках — сказать, в каких банках они открыты.

«Иногда делают несколько доверенностей. Например, когда это касается банкротства. Там все — и представители в банках, судах, арбитражных судах, у судебных приставов. И все это в одной доверенности. А если на продажу квартиры и автомобиля — мы делаем отдельные доверенности, потому что у автомобиля формы особые», — объяснила нотариус Тамара Куст.

На днях стало известно, что Федеральная нотариальная палата решила освободить мобилизованных граждан от оплаты услуг правового и технического характера при обращении к нотариусам. Палата предложила организовать в регионах «дежурные нотариальные конторы», в которых мобилизованных смогут обслужить по выходным.

Льгота по оплате будет распространяться на услуги по удостоверению доверенностей, выдаче согласий законных представителей, опекунов, попечителей на юридически значимые действия для несовершеннолетних детей и заверению ряда других документов. Нотариальные палаты в регионах должны создать «дежурные нотариальные конторы», работающие в том числе по выходным.