Зачем вчерашние школьники берутся за оружие? Психолог о колумбайне* в Ижевске и Казани
Только за последние два года в России произошло как минимум четыре резонансных случая стрельбы в школах, в результате которых погибли невинные люди. Откуда же берутся жестокие мстители, которым не жаль ни учителей, ни детей?
*террористическое движение «Колумбайн» признано запрещенным на территории Российской федерации
26 сентября в начале 11-го утра появились первые сообщения о кровавой бойне в школе № 88 Ижевска. 34-летний Артем Казанцев, живший в 250 метрах от учебного заведения, расстрелял из двух травматических пистолетов, переделанных в боевые, охранника, после чего принялся палить по детям и взрослым.
39 человек пострадали, 17 — погибли, ну а совершивший зверство преступник покончил с собой. Появилась информация, что стрелок состоял на психиатрическом учете с диагнозом «шизофрения». Но болезнь ли стала истинной причиной трагедии? Об этом и других случаях стрельбы в школах и не только поговорим с гештальт-терапевтом Любовью Розенберг.
Ненависть или болезнь
Начнем все же с Артема Казанцева, которого соседи описывают как человека скромного, спокойного и одинокого. Он никогда не здоровался, проходил мимо, опустив глаза, часто носил черную маску, так что вряд ли привлек чье-то внимание, выйдя из дома в понедельник утром в балаклаве. С друзьями Артема не видели, однако при этом жившие с ним в одном подъезде люди и представить не могли, что в «хорошей семье» мог вырасти убийца.
Пугающих деталей много: в предсмертной записке, найденной в компьютере убийцы, сказано, что он готовился к преступлению год, а утром понедельника в различные школы Ижевска пришли предупреждения о стрельбе, так что возможно, у Артема был сообщник. На его майке, по свидетельствам очевидцев, имелась нацистская символика, а на магазины была нанесена надпись «Ненависть».
Нас же интересует другое: по информации одного из источников, за неделю до трагедии Артем был на приеме у своего психолога или психиатра. Если это так, то мог ли специалист упустить что-то важное в поведении и состоянии пациента, или же при диагнозе «шизофрения» все слишком непредсказуемо?
Соседи (хотя мы понимаем, что это 100% достоверный источник, ведь они не близки с преступником, а просто видят его со стороны) говорили, что у Артема была хорошая семья. Может ли это быть правдой? Ведь мы привыкли, что убийцы вырастают из неблагополучных ячеек общества.
Против собственных родственников
Стрельба происходит не только в учебных заведениях. Так, 12 октября 2020-го 18-летний Даниил Монахов приехал из Нижнего Новгорода в поселок Большеорловский округа Бор, где жила его бабушка. Она и стала первой жертвой парня, палившего из ружья по окружающим… Ранив двоих и убив четверых, преступник скрылся в лесу, где его и обнаружили на следующий день мертвым.
Картина чем-то напоминает предыдущий случай: местные жители уверенно отмечали, что у Даниила была душевная бабушка, приятный непьющий папа, милая мама, а семья оценивалась в целом как дружная. Сам Монахов отличался молчаливостью и замкнутостью, особенно, после серьезной операции на сердце. Поговаривали, что единственной страстью юноши стали компьютерные игры, а когда отец решил избавить сына от зависимости, то приобщил его к охоте, и вот, мол, что из этого вышло.
Это не первая ситуация, когда старшее поколение обвиняет в росте агрессивности подростков компьютерные стрелялки. Насколько резкий отрыв от игромании мог сказаться на психике Данилы?
Считая себя Богом
11 мая 2021-го 19-летний Ильназ Галявиев убил семерых детей и двух учительниц в казанской гимназии № 175. Близкие жертв винили в случившемся не только самого преступника, но и его родителей, вовремя не направившим сына в психиатрическую клинику. По словам отца Ильназа, наследник резко изменился в феврале прошлого года: стал называть себя богом, шуметь, грубить, врываться в спальню ночью и смотреть в один угол.
Вместо того чтобы как-то помочь парню, в апреле родители съехали в другую квартиру, оставив Галявиева одного. Папа стрелка рассказывал, что незадолго до преступления Ильназ смог противостоять студенту колледжа, размахивавшему ножом, и после этого почувствовал себя всесильным.
Мнения об Ильназе Галявиеве полярны даже в кругу психиатров: одни говорят, что у парня был острый психоз, другие твердят о шизофрении. По данным одной экспертизы, преступник невменяем, но вторая показала, что он осознавал свои действия. Вину свою юноша признал и попросил прощения у близких погибших, однако, довольно цинично.
Так что же обычно толкает молодых людей на то, чтобы взять в руки оружие и пойти стрелять в школы? Обстановка дома, одиночество, проблемы с социумом? Тот факт, что чаще всего преступники выбирают учебные заведения говорит об их детских травмах, связанных со школой?
Что можно сделать, чтобы не допустить скулшутинга? Ведь зачастую преступниками становятся бывшие ученики школ, где случается кровавая бойня, то есть учителя, одноклассники и родители, в теории, могут заметить признаки склонности к насилию.