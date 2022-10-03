. 16 фотографий удивительных мелочей, с которыми люди встретились в своей повседневной жизни

Наблюдать удивительные вещи можно не только на экране телевизора или на картинках в интернете. Порой люди сами не замечают какие-то незаурядные мелочи или вещи, которые ого-го какие необычные. Увидеть гриб, растущий из шишки, двухголовую спичку или животное с редким окрасом — это тоже настоящее чудо, и ходить за ним обычно далеко на надо. Мы собрали для вас несколько примеров.

Гриб вырос из сосновой шишки

Я нашёл выпавший молочный зуб моей кошки

Вот так выглядела моя любимая плюшевая акула после вакуумирования

Очень странная «паутинка» в глазу моего кота (ветеринар проверил и сказал, что это неопасно)





Тренажёр для обучения стоматологов

Двухголовая спичка

В этом рулоне туалетной бумаги есть ещё одна втулка

Рисунок на голове напоминает птичий череп

Кто-то нарисовал кошку на дереве

Дерево растёт над знаком, но под краской

Вообще способность деревьев поглощать всё, что попадётся им на пути, удивительна! Об этом у на есть подборка.

Бургер McDonald’s, который хранится в смоле с 70-х годов

В раме этой картины в доме моих родителей есть глазные яблоки

В моей стране тротуары покрывают люминофором, чтобы можно было ориентироваться в темноте

Эту пару обуви я нашел в бетоне столетней давности, разрушенном водопадом

При осмотре дома выяснилось, что в туалете есть горячая вода. Интересное инфракрасное изображение

Кстати, у нас есть целый пост о том, как выглядят привычные вещи, если посмотреть на них с помощью тепловизора.

Мы поднимались на эту гору, и в нашем кемпинге была её миниатюрная версия

А у вас в галерее есть фотографии чего-нибудь удивительного? Делитесь в комментариях!