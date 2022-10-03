16 фотографий удивительных мелочей, с которыми люди встретились в своей повседневной жизни
Наблюдать удивительные вещи можно не только на экране телевизора или на картинках в интернете. Порой люди сами не замечают какие-то незаурядные мелочи или вещи, которые ого-го какие необычные. Увидеть гриб, растущий из шишки, двухголовую спичку или животное с редким окрасом — это тоже настоящее чудо, и ходить за ним обычно далеко на надо. Мы собрали для вас несколько примеров.
Гриб вырос из сосновой шишки
Я нашёл выпавший молочный зуб моей кошки
Вот так выглядела моя любимая плюшевая акула после вакуумирования
Очень странная «паутинка» в глазу моего кота (ветеринар проверил и сказал, что это неопасно)
Тренажёр для обучения стоматологов
Двухголовая спичка
В этом рулоне туалетной бумаги есть ещё одна втулка
Рисунок на голове напоминает птичий череп
Кто-то нарисовал кошку на дереве
Дерево растёт над знаком, но под краской
Вообще способность деревьев поглощать всё, что попадётся им на пути, удивительна! Об этом у на есть подборка.
Бургер McDonald’s, который хранится в смоле с 70-х годов
В раме этой картины в доме моих родителей есть глазные яблоки
В моей стране тротуары покрывают люминофором, чтобы можно было ориентироваться в темноте
Эту пару обуви я нашел в бетоне столетней давности, разрушенном водопадом
При осмотре дома выяснилось, что в туалете есть горячая вода. Интересное инфракрасное изображение
Кстати, у нас есть целый пост о том, как выглядят привычные вещи, если посмотреть на них с помощью тепловизора.
Мы поднимались на эту гору, и в нашем кемпинге была её миниатюрная версия
А у вас в галерее есть фотографии чего-нибудь удивительного? Делитесь в комментариях!