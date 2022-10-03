. 16 любопытных фотографий, демонстрирующих игры света и тени, которые создают удивительные иллюзии
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16 любопытных фотографий, демонстрирующих игры света и тени, которые создают удивительные иллюзии

16 любопытных фотографий, демонстрирующих игры света и тени, которые создают удивительные иллюзии

Свет и тень — вечно противоборствующие явления, чьи игры порой создают нечто удивительное. Тени от предметов порой совсем не похожи на то, что их отбрасывает. Они то ли выдают тайную сущность предметов, то ли живут своей жизнью. А свет проникает всюду, создавая удивительные проекции и иллюзии. Мы собрали для вас ряд примеров.

Тень куртки похожа на профиль

Радуга упала в кошачью миску с водой

Тень джипа похожа на вампира

Иронично, что вампиры не должны отбрасывать теней.

Когда мои шторы открыты ровно настолько, насколько нужно, моя спальня превращается в гигантскую камеру-обскуру

Увидел этот радужный круг на склоне горы

Тень стула выглядит как динозавр

Радуга вокруг тени самолёта

Такой световой ореол называется «слава».

Тени балясин, которые они отбрасывают на другие балясины, создают интересную иллюзию

Тень смесителя напоминает сидящего лягушонка

Тени гитар похожи на драконов

Солнце светит сквозь входную дверь, создавая на полу Чувака

Чувак — прозвище героя фильма «Большой Лебовски».

Несколько дней в году солнце светит через нашу дверь под идеальным углом, и рисунок проецируется на стену

Веточка кажется ровной, но посмотрите на её тень!

Бэтмен?

Жуткие тени от шпателя

Тень щенка как человеческий портрет

А здесь мы собрали для вас фотографии предметов, которые очень успешно притворяются чем-то иным.

# Интересное
По материалам: twizz

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