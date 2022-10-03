. 17 удивительных отражений, которые готовы ввести в заблуждение кого угодно

Иногда больше красок и веселья в нашу жизнь добавляют самые незначительные мелочи. Например, удачные отражения различных вещей. Они частенько умеют поднять настроение людям в серый будний день или стать настоящей пыткой для их глаз. Сегодня мы как раз собрали для вас несколько таких снимков, на которых отражения умело смогут и рассмешить, и ввести в заблуждение на какое-то время. Смотрим!

Небо проходит сквозь окна здания

Слежка

Отражение этой скалы в воде превращает её в морское чудовище

Отражение фейерверка на машине

Геометрическая головоломка для глаз

Призрак

Собачка с париком на голове

Девушка с книгой

Когда я собираюсь уходить из офиса поздно вечером, то картина в полный рост, которая стоит рядом с дверью, отражается в окне напротив. Это жутко пугает меня. Всё время.

Отличный причесон!

Как сцена из фильма ужасов: повсюду кровь

Но на самом деле в воде просто отражается красный потолок. А выглядит это всё как нескончаемые лужи пролитой крови.

Иногда совсем безобидные вещи могут в наших фантазиях стать сущими кошмарами. Вот, например, несколько жутковатых, но безобидных фото, которые готовы испытать нервишки даже отчаянных храбрецов.

Закат в окнах дома

Опасный грузовик

Многие отметили в комментариях, что шанс врезаться в этот транспорт на дороге очень велик!

Раздвоение кошачьей личности

Отражение пива дало огоньку костру на рождественской открытке

Залипательное отражение лампочек в кружке с кофе

Отражение зеркала в ванной создает впечатление, что у нас сейчас идёт кино под открытым небом

Моя мама нашла несколько палок, отражающихся в воде, которые выглядят как мультяшный рыбий скелет

А здесь можно посмотреть, как реальность показала всем художникам, что такое настоящий сюрреализм.