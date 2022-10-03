18 комиксов от молодой мамы, в которых с юмором и без прикрас показано, каково это — быть родителями
Быть родителями — не только непростая и очень ответственная задача, но ещё и настоящее приключение. Ведь дети со своими причудами не дают родителям ни на секундку расслабиться и забыть о домашних хлопотах. Но если к этому подходить с оптимизмом, то жить становится чуточку, да легче.
Например, так и делает молодая мамочка двух дочек Виктория. Девушка в статусе мамы то и дело спасается юмором и живёт на оптимизме, которым щедро делится с остальными!
Домашнее задание для родителей выглядит примерно так
Как часто это бывает среди любителей комиксов, Вика — непрофессиональный художник. Хотя когда-то она ходила в художественную школу в детстве и очень любила рисование. Но хватило её на это дело ненадолго. И вот после 10-летнего перерыва её творческая душа снова запросилась на волю.
Зима в мечтах и в жизни родителей
Много для счастья мамы не надо
Ожидание было куда приятнее, чем реальность
Иногда лучше быть в неведении
Любимые игрушки детей
Сложный выбор
Пища богов
Ну, что тут скажешь. Всё, как в старом добром анекдоте: «Первый ребёнок — всё кипятишь и тщательно гладишь. Второй ребёнок — гладишь редко, следишь, чтобы не ел из миски кота. Третий ребёнок — если ребёнок съел из миски кота, то это проблемы кота».
Теперь телефон идеально чист!
Нервы не продаёте случайно?
Быть папой дочек — это…
Школа дышит прямо в спину родителей
А впереди ещё аж целых 11 лет
Нежданчик
В представлениях мужа
Времяпровождение с детьми
Минутка мудрости от мамы
Сон и реальность
Живёшь себе значит хорошо, думаешь, что ты — русалка, а по факту спишь, и твою репутацию явно подмочили.
А вот ещё один пост, в котором художница из Кемерово рисует ироничные и забавные комиксы о жизненных казусах, знакомых каждому.