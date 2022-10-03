. 18 комиксов от молодой мамы, в которых с юмором и без прикрас показано, каково это — быть родителями
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Интересное » 18 комиксов от молодой мамы, в которых с юмором и без прикрас показано, каково это — быть родителями

18 комиксов от молодой мамы, в которых с юмором и без прикрас показано, каково это — быть родителями

18 комиксов от молодой мамы, в которых с юмором и без прикрас показано, каково это — быть родителями

Быть родителями — не только непростая и очень ответственная задача, но ещё и настоящее приключение. Ведь дети со своими причудами не дают родителям ни на секундку расслабиться и забыть о домашних хлопотах. Но если к этому подходить с оптимизмом, то жить становится чуточку, да легче.

Например, так и делает молодая мамочка двух дочек Виктория. Девушка в статусе мамы то и дело спасается юмором и живёт на оптимизме, которым щедро делится с остальными!

Домашнее задание для родителей выглядит примерно так

Как часто это бывает среди любителей комиксов, Вика — непрофессиональный художник. Хотя когда-то она ходила в художественную школу в детстве и очень любила рисование. Но хватило её на это дело ненадолго. И вот после 10-летнего перерыва её творческая душа снова запросилась на волю.

Зима в мечтах и в жизни родителей

Много для счастья мамы не надо

Ожидание было куда приятнее, чем реальность

Иногда лучше быть в неведении

Любимые игрушки детей

Сложный выбор

Пища богов

Ну, что тут скажешь. Всё, как в старом добром анекдоте: «Первый ребёнок — всё кипятишь и тщательно гладишь. Второй ребёнок — гладишь редко, следишь, чтобы не ел из миски кота. Третий ребёнок — если ребёнок съел из миски кота, то это проблемы кота».

Теперь телефон идеально чист!

Нервы не продаёте случайно?

Быть папой дочек — это…

Школа дышит прямо в спину родителей

А впереди ещё аж целых 11 лет

Нежданчик

В представлениях мужа

Времяпровождение с детьми

Минутка мудрости от мамы

Сон и реальность

vikysik_mamysik

Живёшь себе значит хорошо, думаешь, что ты — русалка, а по факту спишь, и твою репутацию явно подмочили.

А вот ещё один пост, в котором художница из Кемерово рисует ироничные и забавные комиксы о жизненных казусах, знакомых каждому.

# Интересное
По материалам: twizz

Последние новости

Вирусы байкальских уток угрожают здоровью домашней птицы
Вирусы байкальских уток угрожают здоровью домашней птицы
В фиат и обратно. 3 способа обмена криптовалют на традиционные деньги
В фиат и обратно. 3 способа обмена криптовалют на традиционные деньги
"Стереть с лица земли Нью-Йорк": НАТО испугался пуска российского ядерного беспилотника "Посейдон"
"Стереть с лица земли Нью-Йорк": НАТО испугался пуска
Госдума рассмотрит законопроекты о принятии в состав России 4 регионов
Госдума рассмотрит законопроекты о принятии в состав России 4 регионов
Лунный календарь посадки луковичных на октябрь 2022 года
Лунный календарь посадки луковичных на октябрь 2022 года
Министры Германии поспорили из-за заявлений о «войне с Путиным»
Министры Германии поспорили из-за заявлений о «войне с Путиным»
Samsung начал нанимать сотрудников в России
Samsung начал нанимать сотрудников в России
Наталья Медведева сходит с ума с тремя детьми
Наталья Медведева сходит с ума с тремя детьми
Ведущая Екатерина Андреева объяснила вылет за рубеж после поста Ксении Собчак
Ведущая Екатерина Андреева объяснила вылет за рубеж после поста
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 3 по 9 октября 2022 года
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 3 по 9 октября 2022 года
«По-смешному я сердцем влип». Девять женщин–муз Сергея Есенина, которые не спасли от гибели в 30 лет
«По-смешному я сердцем влип». Девять женщин–муз Сергея Есенина,
Стало известно о сложностях с перенаправлением российской стали на восток
Стало известно о сложностях с перенаправлением российской стали на

Топ на сегодня

Телеведущую Екатерину Андрееву заметили улетающей в Стамбул
Телеведущую Екатерину Андрееву заметили улетающей в Стамбул
Хореограф высказался о побеге фигуристки от Этери Тутберидзе
Хореограф высказался о побеге фигуристки от Этери Тутберидзе
Клара Новикова о директоре Бориса Моисеева: «Сережа Горох не очень к нему подпускал»
Клара Новикова о директоре Бориса Моисеева: «Сережа Горох не очень к
Немцы решили позлить Китай
Немцы решили позлить Китай
NASA разбило зонд об астероид, чтобы отклонить его с курса
NASA разбило зонд об астероид, чтобы отклонить его с курса

Еще по теме

18 комиксов от мамы троих детей, которая точно знает всю боль и веселье родительства
Юля Ефременкова довольна тем, как прошло знакомство с родителями
В сети восхищаются длинными волосами Харпер Бекхэм: "Настоящая Рапунцель!"
Ольга Гажиенко никогда не хотела короткую мальчиковую стрижку