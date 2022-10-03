. 18 рисунков латвийского художника, который переделывает реальные фото котиков в смешные схематичные шедевры

Коты — удивительные создания, которыми невозможно не восхищаться. Аналогичного мнения придерживается и латвийский художник Айнарс Олутниекс, который смог создать собственную котовселенную, использовав для этого капельку креатива и минимум художественных приёмов. Парень ведёт в Инстаграме* страничку под ником Dailypurrr. На ней он публикует свои рисунки карикатурных котиков, способных покорить сердечко каждого человека, посмевшего заглянуть в аккаунт.

Для их создания художник использует реальные смешные фото и видео с участием пушистых хулиганов, переделывая их на новый лад в минималистичном стиле. Готовые работы без труда поднимут настроение, так как они выглядят мило и забавно. К тому же они очень нравятся пользователям в интернете, о чём свидетельствует количество подписчиков страницы Dailypurrr — на данный момент их более 700 тысяч.

Настоящий деликатес, а не цветок

Пушистый ассасин

Интерес к художнику пользователи интернета проявили, когда он запостил 92-го по счёту кота (Айнарс обязательно нумерует все свои работы). Тогда его рисунок перепостил ресурс 9GAG. В результате публикация набрала 584 лайков. Как видите, главное не останавливаться и продолжать работать над любимым делом. Тогда точно всё получится.

Вставай!

Маленький вампир

Жирненькая щёчка

Вот так сюрприз

Решил погреться на солнышке

Ужас, летящий на крыльях ночи

Голова, вот ты где!

Забавная иллюзия получилась на фото. Кстати у нас есть множество подборок из рубрики «показалось». И здесь вы можете насладиться одной из них.

Всё в порядке, мне удобно

Стрелки до ушей

Идеальный кругляшок

Крутой парень

Жу-жу-жу

Синхронизировались

Кажется, товарищ немного не в себе

До успеха с котиками Айнарс пробовал себя в разных делах. Он вёл различные группы в социальных сетях и паблики, пока наконец-то не придумал рисовать забавных пушистиков. Кстати, у художника есть ещё порядка 70 идей, которые он хочет попытаться воплотить в жизнь.

Добыл себе обед

Неразлучные друзья

Здесь вы можете посмотреть забавные комиксы, которые покажут, что говорили бы друг другу животные, если бы они общались на человеческом языке.

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