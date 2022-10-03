. 4 главных секрета счастья для Весов

Вадим Карасев

Весы — счастливые люди по определению. Они умеют замечать в окружающем их мире нечто прекрасное. Еще они не фокусируются на негативе, что тоже идет им в плюс. Тем не менее, есть определенные секреты, которые им все равно следует знать.

Ранее мы уже рассказывали о секретах счастья для других людей Воздушной стихии — Близнецов. Несмотря на принадлежность к одной стихии, эти люди очень разные. Давайте выясним, чего же Весам может не хватать для достижения успеха.

Умение не откладывать дела и решения на потом

Весы часто при виде какой-то проблемы говорят себе: «Ладно потом разберемся». «Потом» — это плохое слово, которое часто лишает нас счастья и успеха в жизни. Весам нельзя убирать дела в дальний ящик. Особенно если эти дела очень важны.

Астрологи советуют Весам всегда планировать свое время, а также ставить в эти планы новые задачи. В реальности часто они это не делают, поэтому дела копятся, а потом в жизни появляется хаос и неразбериха.

Найдите баланс

Весам нельзя уходить с головой в работу или в отношения. Когда эти люди забывают про одну из сфер жизни, в их жизни начинает пропадать баланс и гармония. Происходит перераспределение энергии, что зачастую бьет по продуктивности Весов и по настроению. Астрологи настоятельно советуют уделять примерно равно количество внимания всем сферам жизни, на забывая про здоровье, отдых, домашние дела.

Нужно перестать рассказывать всем о своих отношениях

Весы очень любят распространяться о том, что происходит в их отношениях. Делать этого точно не стоит, поскольку так в любви могут начать происходить неприятности. Причина в зависти окружающих. У кого-то может быть скрытая способность к сглазу, а кто-то решит насолить просто так, чтобы самоутвердиться за чужой счет. Словом, Весам нужно помнить, что счастье необходимо всегда держать за семью замками. Да, у этих людей нет желания похвастаться, но от этого проблем меньше не становится.

Умение быть самостоятельными

Весы почти всегда стараются решать проблемы совместно с кем-то, либо просить о помощи окружающих. Их зависимость от окружающих в той или иной степени лишь усложняет им жизнь. Астрологи советуют формировать в себе любовь к самостоятельности во всем. Это очень важный элемент успеха, поскольку Весы в таком случае смогут формировать нужные им события в жизни, не ожидая отклика от окружающих. Это экономит время, нервы.

Весы должны научиться брать на себя ответственность за свое счастье, а не списывать всё на удачу и случайности. Этот навык полезен для всех, но для Весов он важен вдвойне.