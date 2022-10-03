. Акции Tesla рухнули после предложения Илона Маска оставить Крым России

Вадим Карасев

Акции Tesla рухнули на 8 процентов после предложения Илона Маска оставить Крым РоссииСюжетНаселение России:

В начале торгов в понедельник, 3 октября, акции американского автопроизводителя Tesla рухнули более чем на 8 процентов, свидетельствуют данные биржи NASDAQ. По состоянию на 20:30 по московскому времени они торгуются по цене 242,5 доллара за бумагу (минус 8,44 процента).

Такая динамика наблюдается на фоне предложения главы компании Илона Маска по поводу мирного урегулирования военного конфликта между Россией и Украиной. Бизнесмен предложил оставить Крым под управлением России, причем с обеспечением водоснабжения, а на других территориях провести референдумы под контролем ООН и принять решение в соответствии с результатом голосования.

По его мнению, с большой долей вероятности конфликт закончится именно таким образом, главным вопросом остается число погибших. Впрочем, уточнил он, нельзя исключать и вероятность ядерной войны.

Свою идею по поводу Крыма Маск объяснил тем, что с 1783 года полуостров принадлежал России, а в состав УССР он вошел только после «ошибки Хрущева» в 1954 году.

В настоящее время это предложение не устраивает ни одну из сторон. Россия приняла решение о вхождении в состав подконтрольных ей территорий юга и юго-востока Украины, хотя относительно границ этих территорий возникают расхождения. В частности, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что для уточнения границ власти будут советоваться с населением, не уточнив, что это значит.

Власти Украины ставят своей целью освобождение всех территорий, которые она контролировала до марта 2014 года, то есть вместе с Крымом. Западные страны поддерживают стремление Киева к территориальной целостности.